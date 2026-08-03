Standardno opremljena litijevom baterijom od 160 Ah s mogućnošću brzog i srednjeg punjenja, koja ima vijek trajanja oko četiri puta dulji od olovnih baterija i može se puniti u bilo kojem trenutku zahvaljujući integriranom punjaču baterija, B 110 R Bp Pack stroj za ribanje i sušenje s vozačem impresionira svojim visokim površinskim performansama, pouzdanošću i vrijednostima ukupnog vlasništva (TCO). Stroj čisti do 5100 četvornih metara na sat zahvaljujući svoja dva spremnika od 110 litara i glavi valjkaste četke s jedinicom za metenje i radnom širinom od 75 centimetara. Bočna platforma za ribanje koja štedi vrijeme i troškove proširuje radnu širinu za dodatnih 10 centimetara, omogućujući čišćenje do samog ruba, čak i ispod polica u nekim slučajevima. Opsežna oprema također uključuje automatski sustav ispiranja spremnika za brzo čišćenje spremnika za prljavu vodu, doziranje vode koje se prilagođava brzini, sustav doziranja deterdženta DOSE i integrirani sustav ključeva KIK za dodjeljivanje individualnih prava pristupa. Konačno, B 110 R impresionira svojom jednostavnošću upravljanja, kako putem inovativne EASY sklopke, tako i putem velikog zaslona u boji dostupnog na 30 jezika.