Kompaktan, okretan, baterijski: naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R s glavom disk četke i radnom širinom od 75 centimetara zna kako uvjerljivo očistiti, također u kutevima. Zahvaljujući dva spremnika od 110 litara za čistu i prljavu vodu i doziranju vode ovisno o brzini uspijeva raditi dugo na površinama do 4500 m² na sat. Snažna baterija od 170 Ah zajedno s kompatibilnim punjačem standardno su uključeni, kao i funkcija automatskog punjenja koja štedi vrijeme za punjenje spremnika svježe vode i sustav ključeva KIK koji omogućuje pojedinačno dodjeljivanje prava pristupa za važne funkcije stroja. B 110 R nevjerojatno je jednostavan za rukovanje zahvaljujući upravljačkim elementima kodiranim u boji i velikom zaslonu na kojem se sve važne funkcije mogu postaviti na preko 30 jezika. Stroj je opremljen vozačevim sjedalom podesivim po visini i vidljivim dnevnim svjetlima za veću udobnost i sigurnost u radu.