Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Standardno opremljen snažnom baterijom od 170 Ah i ugrađenim punjačem: naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R. Kompaktan, upravljiv stroj s glavom disk četke.
Kompaktan, okretan, baterijski: naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R s glavom disk četke i radnom širinom od 75 centimetara zna kako uvjerljivo očistiti, također u kutevima. Zahvaljujući dva spremnika od 110 litara za čistu i prljavu vodu i doziranju vode ovisno o brzini uspijeva raditi dugo na površinama do 4500 m² na sat. Snažna baterija od 170 Ah zajedno s kompatibilnim punjačem standardno su uključeni, kao i funkcija automatskog punjenja koja štedi vrijeme za punjenje spremnika svježe vode i sustav ključeva KIK koji omogućuje pojedinačno dodjeljivanje prava pristupa za važne funkcije stroja. B 110 R nevjerojatno je jednostavan za rukovanje zahvaljujući upravljačkim elementima kodiranim u boji i velikom zaslonu na kojem se sve važne funkcije mogu postaviti na preko 30 jezika. Stroj je opremljen vozačevim sjedalom podesivim po visini i vidljivim dnevnim svjetlima za veću udobnost i sigurnost u radu.
Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brziniSmanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Inovativni KIK sustavKljučevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka. Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika. Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|75
|širina okretanja prolaza (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|370
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta