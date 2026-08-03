Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75

Standardno opremljen snažnom baterijom od 170 Ah i ugrađenim punjačem: naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R. Kompaktan, upravljiv stroj s glavom disk četke.

Kompaktan, okretan, baterijski: naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R s glavom disk četke i radnom širinom od 75 centimetara zna kako uvjerljivo očistiti, također u kutevima. Zahvaljujući dva spremnika od 110 litara za čistu i prljavu vodu i doziranju vode ovisno o brzini uspijeva raditi dugo na površinama do 4500 m² na sat. Snažna baterija od 170 Ah zajedno s kompatibilnim punjačem standardno su uključeni, kao i funkcija automatskog punjenja koja štedi vrijeme za punjenje spremnika svježe vode i sustav ključeva KIK koji omogućuje pojedinačno dodjeljivanje prava pristupa za važne funkcije stroja. B 110 R nevjerojatno je jednostavan za rukovanje zahvaljujući upravljačkim elementima kodiranim u boji i velikom zaslonu na kojem se sve važne funkcije mogu postaviti na preko 30 jezika. Stroj je opremljen vozačevim sjedalom podesivim po visini i vidljivim dnevnim svjetlima za veću udobnost i sigurnost u radu.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75: Sjedalo namjestivo po visini
Sjedalo namjestivo po visini
Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75: Doziranje vode ovisno o brzini
Doziranje vode ovisno o brzini
Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75: Inovativni KIK sustav
Inovativni KIK sustav
Ključevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka. Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika. Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 75
širina okretanja prolaza (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 370
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
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Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
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