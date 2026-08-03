Pametni detalji i oprema za zaštitu dragocjenih resursa, poput sustava za doziranje sredstva za čišćenje i doziranja vode ovisno o brzini ključni su elementi našeg stroja za ribanje i usisavanje B 110 R. Snažna baterija od 170 Ah i ugrađeni punjač su standardno uključeni u paket. Glava četke s valjkom radne širine 75 centimetara i integriranom funkcijom predmetenja također impresionira optimalnim učinkom čišćenja. Naša pametna funkcija automatskog punjenja Auto Fill i automatski sustav ispiranja spremnika uključeni su kao standard za brzo punjenje spremnika čiste vode ili dubinsko čišćenje spremnika prljave vode. Oba spremnika sadrže 110 litara. Uz to, korisnici imaju prednost prikladnog podešavanja visine sjedala, jednostavnih opcija podešavanja putem zaslona u boji na više od 30 jezika, kao i dnevnih svjetla za vožnju za još veću sigurnost. S B 110 R mogu se očistiti površine od oko 4500 m² na sat.