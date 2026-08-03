Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
Moćan, vrlo jednostavan za rukovanje, stroj za ribanje i usisavanje B 110 R s velikim paketom opreme, glavom četkica s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje i radnom širinom od 75 centimetara.
Pametni detalji i oprema za zaštitu dragocjenih resursa, poput sustava za doziranje sredstva za čišćenje i doziranja vode ovisno o brzini ključni su elementi našeg stroja za ribanje i usisavanje B 110 R. Snažna baterija od 170 Ah i ugrađeni punjač su standardno uključeni u paket. Glava četke s valjkom radne širine 75 centimetara i integriranom funkcijom predmetenja također impresionira optimalnim učinkom čišćenja. Naša pametna funkcija automatskog punjenja Auto Fill i automatski sustav ispiranja spremnika uključeni su kao standard za brzo punjenje spremnika čiste vode ili dubinsko čišćenje spremnika prljave vode. Oba spremnika sadrže 110 litara. Uz to, korisnici imaju prednost prikladnog podešavanja visine sjedala, jednostavnih opcija podešavanja putem zaslona u boji na više od 30 jezika, kao i dnevnih svjetla za vožnju za još veću sigurnost. S B 110 R mogu se očistiti površine od oko 4500 m² na sat.
Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenjeIzrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće. Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brziniSmanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg)
|75
|širina okretanja prolaza (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|373
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta