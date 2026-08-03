Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Spremnici za čistu i prljavu vodu od 110 litara i Auto Fill funkcija automatskog punjenja, na stroju za ribanje i usisavsanje B 110 R omogućavaju površinske performanse od 5100 m² na sat.
Zahvaljujući spremniku zapremine 110 litara za čistu i prljavu vodu, kao i glavi četke radne širine 75 centimetara, naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R bez napora postiže površinske performanse od oko 5100 m² na sat. Također je pričvršćena bočna podloga za pročišćavanje koja produžuje radnu širinu za 10 centimetara i omogućuje čišćenje blizu rubova. Uz sustav za doziranje sredstva za čišćenje koji štedi resurse, funkciju automatskog punjenja koja štedi vrijeme za punjenje spremnika čiste vode i sustav ključa KIK za izbjegavanje operativnih pogrešaka, stroj ima dodatne detalje za učinkovit i user-friendly rad. Snažna baterija od 170 Ah i ugrađeni punjač su standardno uključeni u opseg isporuke. Korisnik ima prednost prikladnog podešavanja visine sjedala, jednostavnih opcija podešavanja putem zaslona u boji na preko 30 jezika, kao i dnevnih svjetla za povećanje pasivne sigurnosti.
Značajke i prednosti
Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškoveDozvoljava čišćenje zidova ili polica blizu rubova. Zavija se ispod stroja u slučaju prepreka, izbjegavajući tako oštećenja. Ušteda troškova izbjegavanjem ručne prerade u pograničnim područjima.
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brziniSmanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 5100
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3600
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|75
|širina okretanja prolaza (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|380
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna četka za ribanje
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta