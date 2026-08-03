Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75

Spremnici za čistu i prljavu vodu od 110 litara i Auto Fill funkcija automatskog punjenja, na stroju za ribanje i usisavsanje B 110 R omogućavaju površinske performanse od 5100 m² na sat.

Zahvaljujući spremniku zapremine 110 litara za čistu i prljavu vodu, kao i glavi četke radne širine 75 centimetara, naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R bez napora postiže površinske performanse od oko 5100 m² na sat. Također je pričvršćena bočna podloga za pročišćavanje koja produžuje radnu širinu za 10 centimetara i omogućuje čišćenje blizu rubova. Uz sustav za doziranje sredstva za čišćenje koji štedi resurse, funkciju automatskog punjenja koja štedi vrijeme za punjenje spremnika čiste vode i sustav ključa KIK za izbjegavanje operativnih pogrešaka, stroj ima dodatne detalje za učinkovit i user-friendly rad. Snažna baterija od 170 Ah i ugrađeni punjač su standardno uključeni u opseg isporuke. Korisnik ima prednost prikladnog podešavanja visine sjedala, jednostavnih opcija podešavanja putem zaslona u boji na preko 30 jezika, kao i dnevnih svjetla za povećanje pasivne sigurnosti.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškove
Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškove
Dozvoljava čišćenje zidova ili polica blizu rubova. Zavija se ispod stroja u slučaju prepreka, izbjegavajući tako oštećenja. Ušteda troškova izbjegavanjem ručne prerade u pograničnim područjima.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Sjedalo namjestivo po visini
Sjedalo namjestivo po visini
Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Doziranje vode ovisno o brzini
Doziranje vode ovisno o brzini
Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 5100
Površinski učinak praktični (m²/h) 3600
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 75
širina okretanja prolaza (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 380
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Bočna četka za ribanje
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
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Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
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