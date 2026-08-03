Zahvaljujući spremniku zapremine 110 litara za čistu i prljavu vodu, kao i glavi četke radne širine 75 centimetara, naš stroj za ribanje i usisavanje B 110 R bez napora postiže površinske performanse od oko 5100 m² na sat. Također je pričvršćena bočna podloga za pročišćavanje koja produžuje radnu širinu za 10 centimetara i omogućuje čišćenje blizu rubova. Uz sustav za doziranje sredstva za čišćenje koji štedi resurse, funkciju automatskog punjenja koja štedi vrijeme za punjenje spremnika čiste vode i sustav ključa KIK za izbjegavanje operativnih pogrešaka, stroj ima dodatne detalje za učinkovit i user-friendly rad. Snažna baterija od 170 Ah i ugrađeni punjač su standardno uključeni u opseg isporuke. Korisnik ima prednost prikladnog podešavanja visine sjedala, jednostavnih opcija podešavanja putem zaslona u boji na preko 30 jezika, kao i dnevnih svjetla za povećanje pasivne sigurnosti.