Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75

Pouzdani stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R s baterijom od 170 Ah, integriranim punjačem, bočnom pločom za pročišćavanje i sustavom za doziranje sredstva za čišćenje. Učinak površine: 5100 m2/h.

Standardno opremljen snažnom baterijom od 170 Ah i integriranim punjačem za bateriju, kompaktni stroj za ribanje i usisavanje B 110 R sa svojim spremnicima od 110 litara čisti do 5100 m² na sat. To se postiže valjkastom glavom četke radne širine od 75 centimetara i jedinicom za metenje, kao i bočnim podlogama za pročišćavanje za proširenje radne širine za 10 centimetara kako bi se omogućilo čišćenje blizu rubova, također ispod polica. Sljedeće značajke također se isporučuju standardno: doziranje vode ovisno o brzini i sustav za doziranje sredstva za čišćenje za uštedu resursa, funkcija automatskog punjenja za uštedu vremena u punjenju spremnika čiste vode i sustav ispiranja spremnika za prljavu vodu. Sve funkcije su prikladne, jednostavne za upotrebu i mogu se kontrolirati na 30 jezika na velikom zaslonu u boji ili pomoću prekidača EASY Operation. Integrirani sustav ključeva KIK omogućuje pojedinačno dodjeljivanje prava pristupa za važne funkcije stroja, čime učinkovito pomaže u izbjegavanju operativnih pogrešaka. Dnevna svjetla za vožnju također su integrirana za povećanje pasivne sigurnosti.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće. Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškove
Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškove
Dozvoljava čišćenje zidova ili polica blizu rubova. Zavija se ispod stroja u slučaju prepreka, izbjegavajući tako oštećenja. Ušteda troškova izbjegavanjem ručne prerade u pograničnim područjima.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75: Sjedalo namjestivo po visini
Sjedalo namjestivo po visini
Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brzini
  • Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
  • Funkcija štednje vode povećava performanse.
  • Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 5100
Površinski učinak praktični (m²/h) 3600
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (kg) 75
širina okretanja prolaza (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 380
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Bočna četka za ribanje
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
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Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
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