Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Pouzdani stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R s baterijom od 170 Ah, integriranim punjačem, bočnom pločom za pročišćavanje i sustavom za doziranje sredstva za čišćenje. Učinak površine: 5100 m2/h.
Standardno opremljen snažnom baterijom od 170 Ah i integriranim punjačem za bateriju, kompaktni stroj za ribanje i usisavanje B 110 R sa svojim spremnicima od 110 litara čisti do 5100 m² na sat. To se postiže valjkastom glavom četke radne širine od 75 centimetara i jedinicom za metenje, kao i bočnim podlogama za pročišćavanje za proširenje radne širine za 10 centimetara kako bi se omogućilo čišćenje blizu rubova, također ispod polica. Sljedeće značajke također se isporučuju standardno: doziranje vode ovisno o brzini i sustav za doziranje sredstva za čišćenje za uštedu resursa, funkcija automatskog punjenja za uštedu vremena u punjenju spremnika čiste vode i sustav ispiranja spremnika za prljavu vodu. Sve funkcije su prikladne, jednostavne za upotrebu i mogu se kontrolirati na 30 jezika na velikom zaslonu u boji ili pomoću prekidača EASY Operation. Integrirani sustav ključeva KIK omogućuje pojedinačno dodjeljivanje prava pristupa za važne funkcije stroja, čime učinkovito pomaže u izbjegavanju operativnih pogrešaka. Dnevna svjetla za vožnju također su integrirana za povećanje pasivne sigurnosti.
Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenjeIzrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće. Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Uređaj za ribanje koji štedi vrijeme i troškoveDozvoljava čišćenje zidova ili polica blizu rubova. Zavija se ispod stroja u slučaju prepreka, izbjegavajući tako oštećenja. Ušteda troškova izbjegavanjem ručne prerade u pograničnim područjima.
Sjedalo namjestivo po visiniSavršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brzini
- Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
- Funkcija štednje vode povećava performanse.
- Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 5100
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3600
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg)
|75
|širina okretanja prolaza (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|380
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna četka za ribanje
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta