Standardno opremljen snažnom baterijom od 170 Ah i integriranim punjačem za bateriju, kompaktni stroj za ribanje i usisavanje B 110 R sa svojim spremnicima od 110 litara čisti do 5100 m² na sat. To se postiže valjkastom glavom četke radne širine od 75 centimetara i jedinicom za metenje, kao i bočnim podlogama za pročišćavanje za proširenje radne širine za 10 centimetara kako bi se omogućilo čišćenje blizu rubova, također ispod polica. Sljedeće značajke također se isporučuju standardno: doziranje vode ovisno o brzini i sustav za doziranje sredstva za čišćenje za uštedu resursa, funkcija automatskog punjenja za uštedu vremena u punjenju spremnika čiste vode i sustav ispiranja spremnika za prljavu vodu. Sve funkcije su prikladne, jednostavne za upotrebu i mogu se kontrolirati na 30 jezika na velikom zaslonu u boji ili pomoću prekidača EASY Operation. Integrirani sustav ključeva KIK omogućuje pojedinačno dodjeljivanje prava pristupa za važne funkcije stroja, čime učinkovito pomaže u izbjegavanju operativnih pogrešaka. Dnevna svjetla za vožnju također su integrirana za povećanje pasivne sigurnosti.