Dugi intervali rada i radne površine do 4500 m² na sat mogući su s našim strojem za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R. Također ima snažnu bateriju od 170 Ah s integriranim punjačem akumulatora, spremnicima za 110 litara čiste i prljave vode te ekonomičnim doziranjem vode ovisno o brzini. S radnom širinom od 75 centimetara područja se čiste pouzdanom tehnikom četkica s valjcima s integriranom funkcijom čišćenja. Rukovanje strojem je također vrlo jednostavno. Osim našeg inovativnog sustava ključeva KIK za izbjegavanje pogrešaka u radu, upravljački elementi označeni bojom, prekidač EASY Operation, višejezični zaslon, kao i funkcija automatskog punjenja Auto Fill koja štedi vrijeme i prikladna je za punjenje spremnika svježe vode osiguravaju vrlo jednostavno rukovanje . Stroj je opremljen vozačevim sjedalom podesivim po visini i vidljivim dnevnim svjetlima za veću udobnost i sigurnost u radu.