Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75

Naša baterijski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R čisti površine do 4500 m² u sat vremena. Standardno su integrirani baterija od 170 Ah i punjač.

Dugi intervali rada i radne površine do 4500 m² na sat mogući su s našim strojem za ribanje i usisavanje sa sjedalom B 110 R. Također ima snažnu bateriju od 170 Ah s integriranim punjačem akumulatora, spremnicima za 110 litara čiste i prljave vode te ekonomičnim doziranjem vode ovisno o brzini. S radnom širinom od 75 centimetara područja se čiste pouzdanom tehnikom četkica s valjcima s integriranom funkcijom čišćenja. Rukovanje strojem je također vrlo jednostavno. Osim našeg inovativnog sustava ključeva KIK za izbjegavanje pogrešaka u radu, upravljački elementi označeni bojom, prekidač EASY Operation, višejezični zaslon, kao i funkcija automatskog punjenja Auto Fill koja štedi vrijeme i prikladna je za punjenje spremnika svježe vode osiguravaju vrlo jednostavno rukovanje . Stroj je opremljen vozačevim sjedalom podesivim po visini i vidljivim dnevnim svjetlima za veću udobnost i sigurnost u radu.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75: Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima. Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće. Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75: Sjedalo namjestivo po visini
Sjedalo namjestivo po visini
Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja. Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje. Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75: Doziranje vode ovisno o brzini
Doziranje vode ovisno o brzini
Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji. Funkcija štednje vode povećava performanse. Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Vrijeme punjenja baterije (h) 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (kg) 75
širina okretanja prolaza (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 370
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH