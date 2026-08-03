Pametni detalji opreme za zaštitu vrijednih resursa, kao što je DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje i doziranje vode ovisno o brzini, ključni su elementi koncepta naše strojne mašine za ribanje B 110 R. Snažna baterija od 285 Ah i ugrađeni punjači su standardno uključeni u opseg isporuke. Glava valjkaste četke s radnom širinom od 75 centimetara i integriranom funkcijom prethodnog čišćenja također impresionira optimalnim učinkom čišćenja. Naša pametna funkcija Auto Fill i automatski sustav ispiranja spremnika uključeni su kao standard za brzo punjenje spremnika svježe vode ili dubinsko čišćenje spremnika prljave vode. Oba spremnika imaju 110 litara. Osim toga, korisnici imaju koristi od praktičnog podešavanja visine sjedala, jednostavnih opcija podešavanja putem zaslona u boji na više od 30 jezika, kao i dnevnih svjetala za još veću sigurnost. S B 110 R mogu se ostvariti performanse područja od oko 4500 m² na sat.