Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
Snažna strojna mašina za ribanje B 110 R, vrlo jednostavna za rukovanje, s velikim paketom opreme, glavom četke s valjkom s integriranom jedinicom za metenje i radnom širinom od 75 cm.
Pametni detalji opreme za zaštitu vrijednih resursa, kao što je DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje i doziranje vode ovisno o brzini, ključni su elementi koncepta naše strojne mašine za ribanje B 110 R. Snažna baterija od 285 Ah i ugrađeni punjači su standardno uključeni u opseg isporuke. Glava valjkaste četke s radnom širinom od 75 centimetara i integriranom funkcijom prethodnog čišćenja također impresionira optimalnim učinkom čišćenja. Naša pametna funkcija Auto Fill i automatski sustav ispiranja spremnika uključeni su kao standard za brzo punjenje spremnika svježe vode ili dubinsko čišćenje spremnika prljave vode. Oba spremnika imaju 110 litara. Osim toga, korisnici imaju koristi od praktičnog podešavanja visine sjedala, jednostavnih opcija podešavanja putem zaslona u boji na više od 30 jezika, kao i dnevnih svjetala za još veću sigurnost. S B 110 R mogu se ostvariti performanse područja od oko 4500 m² na sat.
Značajke i prednosti
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Sjedalo namjestivo po visini
- Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja.
- Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje.
- Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brzini
- Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
- Funkcija štednje vode povećava performanse.
- Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 285
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 4
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg)
|75
|širina okretanja prolaza (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|456,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta