Višejezični zaslon, pametan prekidač EASY Operation Switch, upravljački elementi označeni bojama: naša strojna mašina za ribanje B 110 R Classic impresionira svojim konceptom upravljanja koji je jednostavan za korištenje i istodobno izvrsnim rezultatima čišćenja na površinama srednje veličine. To je osigurano dokazanim inženjeringom disk četki i brisačem izrađenim od visokokvalitetnog tlačno lijevanog aluminija s vodećim usisnim učinkom na tržištu. Standardno opremljen snažnom AGM baterijom od 170 Ah, odgovarajućim punjačem baterija i Kärcherovim ekonomičnim načinom rada eco!efficiency, stroj za čišćenje podova nudi performanse površine do 4.500 kvadratnih metara na sat i vrlo tih rad. Izdašni spremnici od 110 litara za svježu i prljavu vodu lako omogućuju dulje radne zadatke, dok dnevno svjetlo osigurava visoku razinu aktivne i pasivne sigurnosti. Osim toga, inteligentni sustav ključeva KIK za individualno dodjeljivanje prava pristupa funkcijama stroja učinkovito pomaže u izbjegavanju grešaka u radu.