Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack Classic +D75
Samostojeći uređaj za ribanje opremljena spremnicima od 110 l za svježu i prljavu vodu, glavom s disk četkom radne širine 75 cm, AGM baterijom i punjačem baterija.
Višejezični zaslon, pametan prekidač EASY Operation Switch, upravljački elementi označeni bojama: naša strojna mašina za ribanje B 110 R Classic impresionira svojim konceptom upravljanja koji je jednostavan za korištenje i istodobno izvrsnim rezultatima čišćenja na površinama srednje veličine. To je osigurano dokazanim inženjeringom disk četki i brisačem izrađenim od visokokvalitetnog tlačno lijevanog aluminija s vodećim usisnim učinkom na tržištu. Standardno opremljen snažnom AGM baterijom od 170 Ah, odgovarajućim punjačem baterija i Kärcherovim ekonomičnim načinom rada eco!efficiency, stroj za čišćenje podova nudi performanse površine do 4.500 kvadratnih metara na sat i vrlo tih rad. Izdašni spremnici od 110 litara za svježu i prljavu vodu lako omogućuju dulje radne zadatke, dok dnevno svjetlo osigurava visoku razinu aktivne i pasivne sigurnosti. Osim toga, inteligentni sustav ključeva KIK za individualno dodjeljivanje prava pristupa funkcijama stroja učinkovito pomaže u izbjegavanju grešaka u radu.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
- Nije potreban zasebni punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Motor s četkama
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|75 / 40
|širina okretanja prolaza (cm)
|175
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Težina bez pribora (kg)
|379
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta