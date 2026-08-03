Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack Classic +R75
Agilna, samostojeća mašina za ribanje s baterijom od 170 Ah, punjačem baterija, visokoučinkovitim brisačem i glavom četke s radnom širinom od 75 cm i spremnicima od 110 l.
Vrlo jednostavna za korištenje, baterijska strojna mašina za ribanje B 110 R Classic ima brisač s vodećim usisnim performansama na tržištu, kao i 75 centimetara široku glavu četke s valjkom s funkcijom prethodnog čišćenja koja štedi vrijeme – oba su izrađena od visokokvalitetnog kalupa. lijevani aluminij. Spremnici od 110 litara za svježu i prljavu vodu ne samo da omogućuju duža radna razdoblja, već i površinsku izvedbu do 4500 četvornih metara na sat. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu konstrukcije, B 110 R Classic vrlo je okretan i stoga vrlo prikladan za čišćenje pod kutom. Integrirana dnevna svjetla osiguravaju najbolji pregled i vidljivost. Visok kontaktni pritisak valjaka osigurava izvrsne rezultate čišćenja, a po potrebi se mogu brzo i jednostavno promijeniti. Veliki zaslon za podešavanje svih važnih funkcija na više od 30 jezika i lako razumljivi kontrolni elementi označeni bojama čine stroj lakim za korištenje. Inteligentni sustav ključeva KIK za individualno dodjeljivanje prava pristupa funkcijama stroja također sprječava neželjene pogreške u radu.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
- Nije potreban zasebni punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Motor s četkama
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 6
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|75 / 500
|širina okretanja prolaza (cm)
|175
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Težina bez pribora (kg)
|379
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Integrirani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta