Vrlo jednostavna za korištenje, baterijska strojna mašina za ribanje B 110 R Classic ima brisač s vodećim usisnim performansama na tržištu, kao i 75 centimetara široku glavu četke s valjkom s funkcijom prethodnog čišćenja koja štedi vrijeme – oba su izrađena od visokokvalitetnog kalupa. lijevani aluminij. Spremnici od 110 litara za svježu i prljavu vodu ne samo da omogućuju duža radna razdoblja, već i površinsku izvedbu do 4500 četvornih metara na sat. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu konstrukcije, B 110 R Classic vrlo je okretan i stoga vrlo prikladan za čišćenje pod kutom. Integrirana dnevna svjetla osiguravaju najbolji pregled i vidljivost. Visok kontaktni pritisak valjaka osigurava izvrsne rezultate čišćenja, a po potrebi se mogu brzo i jednostavno promijeniti. Veliki zaslon za podešavanje svih važnih funkcija na više od 30 jezika i lako razumljivi kontrolni elementi označeni bojama čine stroj lakim za korištenje. Inteligentni sustav ključeva KIK za individualno dodjeljivanje prava pristupa funkcijama stroja također sprječava neželjene pogreške u radu.