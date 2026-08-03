Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack Classic +R75

Agilna, samostojeća mašina za ribanje s baterijom od 170 Ah, punjačem baterija, visokoučinkovitim brisačem i glavom četke s radnom širinom od 75 cm i spremnicima od 110 l.

Vrlo jednostavna za korištenje, baterijska strojna mašina za ribanje B 110 R Classic ima brisač s vodećim usisnim performansama na tržištu, kao i 75 centimetara široku glavu četke s valjkom s funkcijom prethodnog čišćenja koja štedi vrijeme – oba su izrađena od visokokvalitetnog kalupa. lijevani aluminij. Spremnici od 110 litara za svježu i prljavu vodu ne samo da omogućuju duža radna razdoblja, već i površinsku izvedbu do 4500 četvornih metara na sat. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu konstrukcije, B 110 R Classic vrlo je okretan i stoga vrlo prikladan za čišćenje pod kutom. Integrirana dnevna svjetla osiguravaju najbolji pregled i vidljivost. Visok kontaktni pritisak valjaka osigurava izvrsne rezultate čišćenja, a po potrebi se mogu brzo i jednostavno promijeniti. Veliki zaslon za podešavanje svih važnih funkcija na više od 30 jezika i lako razumljivi kontrolni elementi označeni bojama čine stroj lakim za korištenje. Inteligentni sustav ključeva KIK za individualno dodjeljivanje prava pristupa funkcijama stroja također sprječava neželjene pogreške u radu.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
  • Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
  • Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
  • Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
  • Nije potreban zasebni punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Motor s četkama
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu ( ) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 10
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 75 / 500
širina okretanja prolaza (cm) 175
Potrošnja vode (l/min) maks. 5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Težina bez pribora (kg) 379
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1635 x 975 x 1265

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Funkcija metenja
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack Classic +R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack Classic +R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack Classic +R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack Classic +R75
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Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
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