Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
Kärcherova baterijska mašina za ribanje B 110 R upravlja učinkom površine do 4500 m² po satu. Sustav za ispiranje spremnika osigurava bolju higijenu.
Sušilica za ribanje s pogonom na baterije B 110 R s provjerenom tehnikom valjkaste četke, radnom širinom od 75 centimetara i integriranom funkcijom čišćenja obavlja brzo i dubinsko čišćenje u samo jednom koraku. Radi uštede resursa, stroj ima doziranje vode ovisno o brzini. Naša inovativna funkcija Auto Fill dolazi kao standard za praktično punjenje spremnika svježe vode od 110 litara koje štedi vrijeme. Veliki zaslon u boji također je uključen u standardnu opremu. Njime se može upravljati na 30 jezika, a sve važne postavke mogu se napraviti preko ovog zaslona u boji. Kako bi se pouzdano spriječile pogreške u radu, svakom korisniku se mogu dodijeliti individualna prava pristupa pomoću inovativnog KIK sustava ključeva. Korisnik također ima koristi od visoke razine udobnosti vožnje i poboljšane sigurnosti zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala i dnevnim svjetlima za vožnju. Opcijski sustav za ispiranje spremnika osigurava bolju higijenu.
Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visini
- Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja.
- Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje.
- Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brzini
- Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
- Funkcija štednje vode povećava performanse.
- Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
- Ključevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka.
- Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika.
- Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|750
|Radna širina usisavanja (mm)
|950
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|4500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|3150
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 4
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|500
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 5,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|59
|Snaga uzimanja (W)
|do 2350
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|245,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Sjedalo namjestivo po visini
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta