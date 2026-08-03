Sušilica za ribanje s pogonom na baterije B 110 R s provjerenom tehnikom valjkaste četke, radnom širinom od 75 centimetara i integriranom funkcijom čišćenja obavlja brzo i dubinsko čišćenje u samo jednom koraku. Radi uštede resursa, stroj ima doziranje vode ovisno o brzini. Naša inovativna funkcija Auto Fill dolazi kao standard za praktično punjenje spremnika svježe vode od 110 litara koje štedi vrijeme. Veliki zaslon u boji također je uključen u standardnu ​​opremu. Njime se može upravljati na 30 jezika, a sve važne postavke mogu se napraviti preko ovog zaslona u boji. Kako bi se pouzdano spriječile pogreške u radu, svakom korisniku se mogu dodijeliti individualna prava pristupa pomoću inovativnog KIK sustava ključeva. Korisnik također ima koristi od visoke razine udobnosti vožnje i poboljšane sigurnosti zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala i dnevnim svjetlima za vožnju. Opcijski sustav za ispiranje spremnika osigurava bolju higijenu.