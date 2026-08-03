Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75

Kärcherova baterijska mašina za ribanje B 110 R upravlja učinkom površine do 4500 m² po satu. Sustav za ispiranje spremnika osigurava bolju higijenu.

Sušilica za ribanje s pogonom na baterije B 110 R s provjerenom tehnikom valjkaste četke, radnom širinom od 75 centimetara i integriranom funkcijom čišćenja obavlja brzo i dubinsko čišćenje u samo jednom koraku. Radi uštede resursa, stroj ima doziranje vode ovisno o brzini. Naša inovativna funkcija Auto Fill dolazi kao standard za praktično punjenje spremnika svježe vode od 110 litara koje štedi vrijeme. Veliki zaslon u boji također je uključen u standardnu ​​opremu. Njime se može upravljati na 30 jezika, a sve važne postavke mogu se napraviti preko ovog zaslona u boji. Kako bi se pouzdano spriječile pogreške u radu, svakom korisniku se mogu dodijeliti individualna prava pristupa pomoću inovativnog KIK sustava ključeva. Korisnik također ima koristi od visoke razine udobnosti vožnje i poboljšane sigurnosti zahvaljujući fleksibilnom podešavanju visine sjedala i dnevnim svjetlima za vožnju. Opcijski sustav za ispiranje spremnika osigurava bolju higijenu.

Značajke i prednosti
Sjedalo namjestivo po visini
  • Savršen sjedeći položaj bez obzira na visinu rukovatelja.
  • Izvrsna udobnost sjedenja tijekom vožnje.
  • Omogućuje duže intervale rada bez umora.
Doziranje vode ovisno o brzini
  • Smanjuje opskrbu vodom u zavojima ili tijekom sporih vožnji.
  • Funkcija štednje vode povećava performanse.
  • Brže sušenje poda i manji rizik od zaostale vode u zavojima.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
  • Ključevi označeni bojom za različita prava pristupa za zaštitu od operativnih pogrešaka.
  • Načini čišćenja i ostale funkcije mogu se unaprijed postaviti za svakog korisnika.
  • Optimalno prilagođavanje pojedinačnim zadacima pojedinog korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 750
Radna širina usisavanja (mm) 950
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Površinski učinak teoretski (m²/h) 4500
Površinski učinak praktični (m²/h) 3150
Baterija (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 4
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 1200
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 500
Potrošnja vode (l/min) maks. 5,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 59
Snaga uzimanja (W) do 2350
Dopuštena ukupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 245,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1695 x 975 x 1315

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Sjedalo namjestivo po visini
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
Stroj za ribanje i sušenje B 110 R Bp+R75
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Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
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