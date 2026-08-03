Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc +D90

B 150 R + D90: savršen za površine srednje veličine od 3000 do 6000 m². Kompaktna mašina za ribanje s pogonom na baterije ima 2 disk četke (90 cm radne širine) i spremnike od 150 l.

Kompaktna i vrlo okretna B 150 R + D90 mašina za ribanje s pogonom na baterije impresivno se nosi čak i s nezgrapnim interijerima. Stroj ima dvije disk četke (radna širina 90 cm) i može se opremiti ugrađenim punjačem (opcija). Označavanje upravljačkih elemenata bojama i prekidač EASY Operation osiguravaju praktičan rad. Sve postavke se podešavaju na velikom zaslonu u boji. Za zaštitu od pogrešnih operacija, prava pristupa mogu se dodijeliti preko KIK sustava. Način rada eco!efficiency štedi vodu i energiju te smanjuje razinu buke. Opcijski sustav ispiranja spremnika osigurava higijensko i jednostavno čišćenje spremnika prljave vode, a opcijska funkcija automatskog punjenja štedi vrijeme prilikom punjenja spremnika svježe vode. (Ovo je primjer konfiguracije. Dostupne su različite konfiguracije.)

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
  • Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
  • Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
  • Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši i stoga idealan za osjetljiva područja na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli, itd.).
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Auto Fill (opcionalno)
  • Automatsko punjenje spremnika svježe vode.
  • Priključiti crijevo za svježu vodu i punjenje će automatski prestati kada se spremnik napuni.
4 baterije na izbor
  • Vrste baterija: bez održavanja s 36 V/180 Ah, nisko održavanje s 36 V/180 Ah, bez održavanja 36 V/240 Ah, nisko održavanje s 36 V/240 Ah.
Patentirani sustav ispiranja spremnika (opcionalno)
  • Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
  • Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Ugradni punjač
  • Nije potreban zasebni punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke ( ) 900
Radna širina usisavanja (mm) 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Površinski učinak teoretski (m²/h) 5400
Površinski učinak praktični (m²/h) 3800
Baterija (V) 36
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 220 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 89
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 61
Snaga uzimanja (W) do 2400
Dopuštena ukupna težina (kg) 957
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc +D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc +D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc +D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc +D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc +D90
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Područja primjene
  • Trgovački centri / trgovine građevinskog materijala
  • Javne garaže
  • Za uporabu u prijevozništvu i logistici
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
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