Kompaktna i vrlo okretna B 150 R + D90 mašina za ribanje s pogonom na baterije impresivno se nosi čak i s nezgrapnim interijerima. Stroj ima dvije disk četke (radna širina 90 cm) i može se opremiti ugrađenim punjačem (opcija). Označavanje upravljačkih elemenata bojama i prekidač EASY Operation osiguravaju praktičan rad. Sve postavke se podešavaju na velikom zaslonu u boji. Za zaštitu od pogrešnih operacija, prava pristupa mogu se dodijeliti preko KIK sustava. Način rada eco!efficiency štedi vodu i energiju te smanjuje razinu buke. Opcijski sustav ispiranja spremnika osigurava higijensko i jednostavno čišćenje spremnika prljave vode, a opcijska funkcija automatskog punjenja štedi vrijeme prilikom punjenja spremnika svježe vode. (Ovo je primjer konfiguracije. Dostupne su različite konfiguracije.)