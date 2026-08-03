Kompaktna i vrlo upravljiva, baterijska perilica i sušilica B 150 R s sjedalom pruža izvrsne rezultate čak i u nepravilno oblikovanim unutarnjim prostorima. Stroj ima dvije disk četke (radna širina 90 cm) i dolazi s ugrađenim punjačem. Kodiranje elemenata za rukovanje u boji i prekidač EASY Operation osiguravaju udoban rad. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Prava pristupa mogu se dodijeliti pomoću KIK sustava kako bi se zaštitile od pogrešaka u radu. Način rada eco!efficiency i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu štede vodu i energiju - a način rada eco!efficiency smanjuje i razinu buke stroja. Opcionalni sustav ispiranja spremnika osigurava jednostavno i higijensko čišćenje spremnika otpadne vode, dok funkcija automatskog punjenja štedi vrijeme prilikom punjenja spremnika za svježu vodu. Senzor kuta upravljanja i standardno dnevno svjetlo nude sigurnost tijekom vožnje, dok litij-ionske baterije (opcionalno) osiguravaju dugo vrijeme rada i vijek trajanja.