Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85

B 150 R stroj za ribanje i sušenje sa sjedalom, valjkastim četkama (90 cm), brzinom 8km/h i površinskim učinkom od 7200m²/h. Sa spremnicima od 150l, KIK sustavom i eco!efficiency radom.

Stroj za ribanje i sušenje s sjedalom na baterije vrlo je okretan zahvaljujući kratkom i uskom dizajnu te doseže i teško dostupna unutarnja područja. Zahvaljujući eco!efficiency načinu rada i sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu, potrošnja vode i energije, kao i razina buke stroja, mogu se značajno smanjiti. Stroj je opremljen s dvije valjkaste četke (radna širina 85 cm). Glava četke ima integriranu funkciju metenja i veliku ladicu za metenje. Stroj radi izuzetno glatko, osiguravajući tihi rad, dok robusnost lijevanog aluminija osigurava dug vijek trajanja. Kodiranje elemenata za upravljanje u boji i prekidač EASY Operation čine stroj izuzetno jednostavnim za rukovanje. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Kako bi se poboljšala zaštita od pogrešaka u rukovanju, KIK sustav omogućuje dodjeljivanje prava pristupa, dok senzor kuta upravljanja poboljšava sigurnost tijekom vožnje. Spremnik za otpadnu vodu može se lako i higijenski čistiti zahvaljujući patentiranom sustavu ispiranja spremnika koji se može naručiti kao dodatna oprema. Funkcija automatskog punjenja omogućuje brzo i jednostavno punjenje spremnika za slatku vodu. Ugrađeni punjač je već uključen.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
  • Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
  • Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
  • Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Auto Fill (opcionalno)
  • Automatsko punjenje spremnika svježe vode.
  • Priključiti crijevo za svježu vodu i punjenje će automatski prestati kada se spremnik napuni.
4 baterije na izbor
  • Vrste baterija: bez održavanja s 36 V/180 Ah, nisko održavanje s 36 V/180 Ah, bez održavanja 36 V/240 Ah, nisko održavanje s 36 V/240 Ah.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši i stoga idealan za osjetljiva područja na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli, itd.).
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Patentirani sustav ispiranja spremnika (opcionalno)
  • Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
  • Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Ugradni punjač
  • Nije potreban zasebni punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Opcionalno doziranje sredstva za čišćenje (DOSE)
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 850
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Površinski učinak teoretski (m²/h) 6800
Površinski učinak praktični (m²/h) 4760
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) 8
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 600 - 1300
širina okretanja prolaza (cm) 181
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Snaga uzimanja (W) do 2400
Dopuštena ukupna težina (kg) 957
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 218
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 909 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
Područja primjene
  • Trgovački centri / trgovine građevinskog materijala
  • Javne garaže
  • Za uporabu u prijevozništvu i logistici
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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