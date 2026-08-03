Stroj za ribanje i sušenje s sjedalom na baterije vrlo je okretan zahvaljujući kratkom i uskom dizajnu te doseže i teško dostupna unutarnja područja. Zahvaljujući eco!efficiency načinu rada i sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu, potrošnja vode i energije, kao i razina buke stroja, mogu se značajno smanjiti. Stroj je opremljen s dvije valjkaste četke (radna širina 85 cm). Glava četke ima integriranu funkciju metenja i veliku ladicu za metenje. Stroj radi izuzetno glatko, osiguravajući tihi rad, dok robusnost lijevanog aluminija osigurava dug vijek trajanja. Kodiranje elemenata za upravljanje u boji i prekidač EASY Operation čine stroj izuzetno jednostavnim za rukovanje. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Kako bi se poboljšala zaštita od pogrešaka u rukovanju, KIK sustav omogućuje dodjeljivanje prava pristupa, dok senzor kuta upravljanja poboljšava sigurnost tijekom vožnje. Spremnik za otpadnu vodu može se lako i higijenski čistiti zahvaljujući patentiranom sustavu ispiranja spremnika koji se može naručiti kao dodatna oprema. Funkcija automatskog punjenja omogućuje brzo i jednostavno punjenje spremnika za slatku vodu. Ugrađeni punjač je već uključen.