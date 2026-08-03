Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bc + R85
B 150 R stroj za ribanje i sušenje sa sjedalom, valjkastim četkama (90 cm), brzinom 8km/h i površinskim učinkom od 7200m²/h. Sa spremnicima od 150l, KIK sustavom i eco!efficiency radom.
Stroj za ribanje i sušenje s sjedalom na baterije vrlo je okretan zahvaljujući kratkom i uskom dizajnu te doseže i teško dostupna unutarnja područja. Zahvaljujući eco!efficiency načinu rada i sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu, potrošnja vode i energije, kao i razina buke stroja, mogu se značajno smanjiti. Stroj je opremljen s dvije valjkaste četke (radna širina 85 cm). Glava četke ima integriranu funkciju metenja i veliku ladicu za metenje. Stroj radi izuzetno glatko, osiguravajući tihi rad, dok robusnost lijevanog aluminija osigurava dug vijek trajanja. Kodiranje elemenata za upravljanje u boji i prekidač EASY Operation čine stroj izuzetno jednostavnim za rukovanje. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Kako bi se poboljšala zaštita od pogrešaka u rukovanju, KIK sustav omogućuje dodjeljivanje prava pristupa, dok senzor kuta upravljanja poboljšava sigurnost tijekom vožnje. Spremnik za otpadnu vodu može se lako i higijenski čistiti zahvaljujući patentiranom sustavu ispiranja spremnika koji se može naručiti kao dodatna oprema. Funkcija automatskog punjenja omogućuje brzo i jednostavno punjenje spremnika za slatku vodu. Ugrađeni punjač je već uključen.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Auto Fill (opcionalno)
- Automatsko punjenje spremnika svježe vode.
- Priključiti crijevo za svježu vodu i punjenje će automatski prestati kada se spremnik napuni.
4 baterije na izbor
- Vrste baterija: bez održavanja s 36 V/180 Ah, nisko održavanje s 36 V/180 Ah, bez održavanja 36 V/240 Ah, nisko održavanje s 36 V/240 Ah.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši i stoga idealan za osjetljiva područja na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli, itd.).
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Patentirani sustav ispiranja spremnika (opcionalno)
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Ugradni punjač
- Nije potreban zasebni punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Opcionalno doziranje sredstva za čišćenje (DOSE)
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|6800
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|4760
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Trgovački centri / trgovine građevinskog materijala
- Javne garaže
- Za uporabu u prijevozništvu i logistici
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.