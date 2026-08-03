Inovativna, kompaktna i vrlo okretna baterijska perilica i sušilica B 150 R dizajnirana je za površinski učinak od 7200 m²/h. Stroj može briljantno čistiti čak i nepravilno oblikovane unutarnje prostore. Stroj ima dvije disk četke i radnu širinu od 90 cm. Upravljački elementi su označeni bojama. Osim toga, tu je i prekidač EASY Operation koji omogućuje jednostavno i intuitivno rukovanje. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Za bolju zaštitu od pogrešaka u rukovanju, prava pristupa mogu se dodijeliti putem KIK sustava, a senzor kuta upravljanja automatski aktivira kočnice pri skretanju. Način rada eco!efficiency i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu štede vodu i energiju. Smanjena je i razina buke stroja. Opcionalni sustav ispiranja spremnika osigurava jednostavno i higijensko čišćenje spremnika otpadne vode. Funkcija automatskog punjenja, koja dolazi standardno, štedi znatnu količinu vremena kada je u pitanju punjenje spremnika za svježu vodu. Litijeve baterije dostupne su kao opcija.