Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + D90

B 150 R s disk četkama (radna širina 90 cm), brzinom vožnje od 8 km/h i površinskim učinkom od 7200 m²/h. Sa spremnicima od 150 l, KIK sustavom i eco!efficiency načinom rada.

Inovativna, kompaktna i vrlo okretna baterijska perilica i sušilica B 150 R dizajnirana je za površinski učinak od 7200 m²/h. Stroj može briljantno čistiti čak i nepravilno oblikovane unutarnje prostore. Stroj ima dvije disk četke i radnu širinu od 90 cm. Upravljački elementi su označeni bojama. Osim toga, tu je i prekidač EASY Operation koji omogućuje jednostavno i intuitivno rukovanje. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Za bolju zaštitu od pogrešaka u rukovanju, prava pristupa mogu se dodijeliti putem KIK sustava, a senzor kuta upravljanja automatski aktivira kočnice pri skretanju. Način rada eco!efficiency i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu štede vodu i energiju. Smanjena je i razina buke stroja. Opcionalni sustav ispiranja spremnika osigurava jednostavno i higijensko čišćenje spremnika otpadne vode. Funkcija automatskog punjenja, koja dolazi standardno, štedi znatnu količinu vremena kada je u pitanju punjenje spremnika za svježu vodu. Litijeve baterije dostupne su kao opcija.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Auto Fill (opcionalno)
  • Automatsko punjenje spremnika svježe vode.
  • Spojite crijevo za svježu vodu i punjenje će se automatski zaustaviti čim se spremnik napuni.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši i stoga idealan za osjetljiva područja na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli, itd.).
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Patentirani sustav ispiranja spremnika (opcionalno)
  • Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
  • Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 900
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Površinski učinak teoretski (m²/h) 7200
Površinski učinak praktični (m²/h) 5040
Baterija (V) 36
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Brzina vožnje (km/h) 8
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
širina okretanja prolaza (cm) 181
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Dopuštena ukupna težina (kg) 957
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 218
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + D90
Područja primjene
  • Trgovački centri / trgovine građevinskog materijala
  • Javne garaže
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
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Sredstva za čišćenje
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