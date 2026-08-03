Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + D90
B 150 R s disk četkama (radna širina 90 cm), brzinom vožnje od 8 km/h i površinskim učinkom od 7200 m²/h. Sa spremnicima od 150 l, KIK sustavom i eco!efficiency načinom rada.
Inovativna, kompaktna i vrlo okretna baterijska perilica i sušilica B 150 R dizajnirana je za površinski učinak od 7200 m²/h. Stroj može briljantno čistiti čak i nepravilno oblikovane unutarnje prostore. Stroj ima dvije disk četke i radnu širinu od 90 cm. Upravljački elementi su označeni bojama. Osim toga, tu je i prekidač EASY Operation koji omogućuje jednostavno i intuitivno rukovanje. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Za bolju zaštitu od pogrešaka u rukovanju, prava pristupa mogu se dodijeliti putem KIK sustava, a senzor kuta upravljanja automatski aktivira kočnice pri skretanju. Način rada eco!efficiency i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu štede vodu i energiju. Smanjena je i razina buke stroja. Opcionalni sustav ispiranja spremnika osigurava jednostavno i higijensko čišćenje spremnika otpadne vode. Funkcija automatskog punjenja, koja dolazi standardno, štedi znatnu količinu vremena kada je u pitanju punjenje spremnika za svježu vodu. Litijeve baterije dostupne su kao opcija.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Auto Fill (opcionalno)
- Automatsko punjenje spremnika svježe vode.
- Spojite crijevo za svježu vodu i punjenje će se automatski zaustaviti čim se spremnik napuni.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši i stoga idealan za osjetljiva područja na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli, itd.).
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Patentirani sustav ispiranja spremnika (opcionalno)
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|900
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|7200
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|5040
|Baterija (V)
|36
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Trgovački centri / trgovine građevinskog materijala
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.