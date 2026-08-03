Visokokvalitetna B 150 R stroj za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom, dugotrajnom baterijom od 220 Ah, integriranim punjačem baterije i dnevnim svjetlom impresivno funkcionira, kako u dubinskom čišćenju tako i u održavanju, s površinskim učinkom od nešto više od 6800 m²/h. Optimalne rezultate čišćenja osigurava glava valjkaste četke od lijevanog aluminija širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja, dvostruke bočne četke koje također skupljaju otpad izvan radne širine, naš sustav doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse i snažna, robusna aluminijska brisača. S brzinom vožnje od 8 km/h s integriranim senzorom kuta upravljanja i sustavom doziranja vode koji reagira na brzinu, možete se brzo kretati i istovremeno štedjeti resurse. Osim toga, funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje spremnika znače da se spremnici za svježu i otpadnu vodu od 150 l mogu brzo napuniti i očistiti. Zahvaljujući patentiranom sustavu ključeva KIK, rukovanje je jednostavno i sigurno - mogućnost dodjeljivanja različitih prava pristupa programima različitim korisnicima učinkovito sprječava pogreške operatera.