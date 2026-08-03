Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85

Stroj za ribanje i sušenje sa sjedalom B 150 R standardno je opremljena snažnom baterijom od 170 Ah i integriranim punjačem baterija. Također ima glavu valjkaste četke širine 85 cm.

Kompaktna i okretna mašina za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom B 150 R impresivno funkcionira zahvaljujući brzini vožnje od 8 km/h, senzoru kuta upravljanja, sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu i površinskom učinku od 6800 m²/h. Kako bi se to postiglo, stroj ima glavu valjkaste četke s radnom širinom od 85 cm i aluminijsku brisaču najnovije generacije koja nudi impresivan usisni učinak. Dnevno svjetlo osigurava optimalnu vidljivost. Kärcherova funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika za svježu vodu od 150 l također dolazi standardno. Osim toga, baterija od 170 Ah i integrirani punjač baterija uključeni su u opseg isporuke. Paket opreme zaokružuje veliki zaslon u boji, koji nudi 30 jezika i omogućuje jednostavno rukovanje strojem i podešavanje parametara čišćenja, kao i patentirani sustav ključeva KIK, koji se može koristiti za dodjeljivanje različitih prava pristupa različitim korisnicima i time uvelike isključuje pogreške operatera.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
  • Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
  • Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
  • Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Ugradni punjač
  • Nije potreban zasebni punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 850
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Površinski učinak teoretski (m²/h) 6800
Površinski učinak praktični (m²/h) 4760
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 36 / 170
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3,5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) 8
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180 - 1300
Sila pritiskanja četke (kg) 94
širina okretanja prolaza (cm) 181
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Snaga uzimanja (W) do 2600
Dopuštena ukupna težina (kg) 957
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 218
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 909 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Baterija
  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Područja primjene
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Javne garaže
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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