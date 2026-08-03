Kompaktna i okretna mašina za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom B 150 R impresivno funkcionira zahvaljujući brzini vožnje od 8 km/h, senzoru kuta upravljanja, sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu i površinskom učinku od 6800 m²/h. Kako bi se to postiglo, stroj ima glavu valjkaste četke s radnom širinom od 85 cm i aluminijsku brisaču najnovije generacije koja nudi impresivan usisni učinak. Dnevno svjetlo osigurava optimalnu vidljivost. Kärcherova funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika za svježu vodu od 150 l također dolazi standardno. Osim toga, baterija od 170 Ah i integrirani punjač baterija uključeni su u opseg isporuke. Paket opreme zaokružuje veliki zaslon u boji, koji nudi 30 jezika i omogućuje jednostavno rukovanje strojem i podešavanje parametara čišćenja, kao i patentirani sustav ključeva KIK, koji se može koristiti za dodjeljivanje različitih prava pristupa različitim korisnicima i time uvelike isključuje pogreške operatera.