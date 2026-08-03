Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Stroj za ribanje i sušenje sa sjedalom B 150 R standardno je opremljena snažnom baterijom od 170 Ah i integriranim punjačem baterija. Također ima glavu valjkaste četke širine 85 cm.
Kompaktna i okretna mašina za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom B 150 R impresivno funkcionira zahvaljujući brzini vožnje od 8 km/h, senzoru kuta upravljanja, sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu i površinskom učinku od 6800 m²/h. Kako bi se to postiglo, stroj ima glavu valjkaste četke s radnom širinom od 85 cm i aluminijsku brisaču najnovije generacije koja nudi impresivan usisni učinak. Dnevno svjetlo osigurava optimalnu vidljivost. Kärcherova funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika za svježu vodu od 150 l također dolazi standardno. Osim toga, baterija od 170 Ah i integrirani punjač baterija uključeni su u opseg isporuke. Paket opreme zaokružuje veliki zaslon u boji, koji nudi 30 jezika i omogućuje jednostavno rukovanje strojem i podešavanje parametara čišćenja, kao i patentirani sustav ključeva KIK, koji se može koristiti za dodjeljivanje različitih prava pristupa različitim korisnicima i time uvelike isključuje pogreške operatera.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Ugradni punjač
- Nije potreban zasebni punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|6800
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|4760
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Sila pritiskanja četke (kg)
|94
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2600
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.