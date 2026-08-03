Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
Glava disk četke s radnom širinom od 90 cm, litijeve baterije i robusna aluminijska gumena metlica su standardni. Površinski učinak od 7200 m²/h i radna brzina 8 km/h.
Visokokvalitetna B 150 R stroj za ribanje i sušenje s dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integriranim punjačem baterije i dnevnim svjetlom impresivno radi s površinskim učinkom od nešto više od 7200 m² na sat. Glava disk četke širine 90 cm u kombinaciji s našim ekonomičnim sustavom doziranja deterdženta DOSE, načinom rada eco!efficiency, sustavom doziranja vode ovisno o brzini i snažnom, robusnom aluminijskom brisačom pružaju najbolje rezultate čišćenja. Litij-ionske baterije s dugim jamstvom proizvođača čine čišćenje bez problema: nema potrebe za zamjenom baterije unutar vijeka trajanja uređaja, ima funkcije brzog i međupunjenja, nudi sigurno rukovanje i najbolje ukupne troškove vlasništva (TCO). S funkcijom automatskog punjenja i automatskim ispiranjem spremnika, spremnici za svježu i prljavu vodu od 150 litara mogu se brzo napuniti ili očistiti za dodatnu udobnost. Patentirani KIK sustav ključeva učinkovito sprječava pogreške operatera pomoću individualnih prava pristupa. Sa senzorom brzine vožnje i kuta upravljanja od 8 km/h.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Do 40% duže trajanje baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850 - 850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|6800
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|4760
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67 - 67
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Opseg isporuke
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.