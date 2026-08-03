Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Stroj za ribanje i sušenje sa sjedalom B 150R s dvije disk četke, radnom širinom od 90cm i brisačem najnovije generacije za optimalne rezultate čišćenja i površinski učinak od 7200m² na sat.
Robustan, kompaktan, okretan, na baterije: naš stroj za ribanje i sušenje rublja B 150 R na baterije impresivno funkcionira u teškim, svakodnevnim radnim uvjetima sa svojim neizostavnim značajkama i izvrsnom standardnom opremom. Sustav doziranja deterdženta DOSE, način rada eco!efficiency i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu pomažu u uštedi resursa i isplativom obavljanju zadataka čišćenja. Funkcija automatskog punjenja štedi vrijeme pri punjenju spremnika svježe vode od 150 l, dok automatski sustav ispiranja spremnika olakšava čišćenje spremnika prljave vode. S radnom širinom od 90 cm, radnom brzinom od 8 km/h sa senzorom kuta upravljanja i novom, izuzetno robusnom brisačom od lijevanog aluminija, stroj nudi izniman površinski učinak od 7200 m²/h. Dnevno svjetlo poboljšava vidljivost, a izuzetno robusna čelična zaštita od udara s velikim odbijajućim valjcima pouzdano štiti korisnika i stroj. B 150 R vrlo je jednostavan za rukovanje zahvaljujući velikom zaslonu u boji s 30 jezika, kao i upravljačkim elementima u boji. Radi sigurnosti, stroj također ima patentirani KIK sustav ključeva koji omogućuje različita korisnička prava i time praktički isključuje pogreške operatera.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
- Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
- Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- Do 40% duže trajanje baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|900
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|7200
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|5040
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|94 / 89
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Opseg isporuke
- Baterija
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije