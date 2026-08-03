Robustan, kompaktan, okretan, na baterije: naš stroj za ribanje i sušenje rublja B 150 R na baterije impresivno funkcionira u teškim, svakodnevnim radnim uvjetima sa svojim neizostavnim značajkama i izvrsnom standardnom opremom. Sustav doziranja deterdženta DOSE, način rada eco!efficiency i sustav doziranja vode koji reagira na brzinu pomažu u uštedi resursa i isplativom obavljanju zadataka čišćenja. Funkcija automatskog punjenja štedi vrijeme pri punjenju spremnika svježe vode od 150 l, dok automatski sustav ispiranja spremnika olakšava čišćenje spremnika prljave vode. S radnom širinom od 90 cm, radnom brzinom od 8 km/h sa senzorom kuta upravljanja i novom, izuzetno robusnom brisačom od lijevanog aluminija, stroj nudi izniman površinski učinak od 7200 m²/h. Dnevno svjetlo poboljšava vidljivost, a izuzetno robusna čelična zaštita od udara s velikim odbijajućim valjcima pouzdano štiti korisnika i stroj. B 150 R vrlo je jednostavan za rukovanje zahvaljujući velikom zaslonu u boji s 30 jezika, kao i upravljačkim elementima u boji. Radi sigurnosti, stroj također ima patentirani KIK sustav ključeva koji omogućuje različita korisnička prava i time praktički isključuje pogreške operatera.