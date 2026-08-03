Naša B 150 R perilica i sušilica s vozačevom sjedalom, pogonjena snažnom olovno-kiselinskom baterijom od 240 Ah, impresivno se ponaša tijekom teških, svakodnevnih primjena čišćenja i postiže površinski učinak do 6800 m² na sat. Glava valjkaste četke širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja i brisač najnovije generacije za optimalne rezultate usisavanja izrađeni su od visokokvalitetnog, robusnog aluminija. Stroj ima spremnike od 2150 l za svježu i otpadnu vodu, koji se brzo pune i jednostavno čiste zahvaljujući funkciji automatskog punjenja, kao i sustav doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse. Sustav doziranja vode koji reagira na brzinu, način rada eco!efficiency i senzor kuta upravljanja za brzu radnu brzinu od 8 km/h također štede resurse i osiguravaju sigurnost. Veliki zaslon u boji znači da je stroj jednostavan za rukovanje. Štoviše, integrirani sustav KIK ključeva pomaže u sprječavanju pogrešaka operatera. Dnevno svjetlo, koje je standardno ugrađeno i vidljivo iz daljine, te robusna čelična zaštita od udara također štite korisnika i stroj tijekom rada.