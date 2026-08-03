Visokokvalitetna B 150 R stroj za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom, dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integriranim punjačem baterije i dnevnim svjetlom impresivno radi s površinskim učinkom od nešto više od 6800 m² na sat. Optimalne rezultate čišćenja osigurava glava valjkaste četke od lijevanog aluminija širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja, dvostruke bočne četke koje također skupljaju otpad izvan radne širine, naš sustav doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse, način rada eco!efficiency, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu i snažna, robusna aluminijska strugalica. Funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje spremnika znače da se spremnici za svježu i prljavu vodu od 150 l mogu brzo napuniti i očistiti. Veliki zaslon u boji, koji se može postaviti na 30 jezika, i patentirani sustav tipki KIK čine rukovanje jednostavnim i sigurnim - mogućnost dodjeljivanja različitih prava pristupa programima različitim korisnicima učinkovito sprječava pogreške operatera. S brzinom vožnje od 8 km/h i senzorom kuta upravljanja, ovo je pravi speedster.