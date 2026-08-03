Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Glava valjkaste četke s radnom širinom od 85 cm, bočna četka i robusna aluminijska gumena metla standardni su dio opreme. Površinski učinak od 6800 m²/h i radna brzina od 8 km/h.
Visokokvalitetna B 150 R stroj za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom, dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integriranim punjačem baterije i dnevnim svjetlom impresivno radi s površinskim učinkom od nešto više od 6800 m² na sat. Optimalne rezultate čišćenja osigurava glava valjkaste četke od lijevanog aluminija širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja, dvostruke bočne četke koje također skupljaju otpad izvan radne širine, naš sustav doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse, način rada eco!efficiency, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu i snažna, robusna aluminijska strugalica. Funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje spremnika znače da se spremnici za svježu i prljavu vodu od 150 l mogu brzo napuniti i očistiti. Veliki zaslon u boji, koji se može postaviti na 30 jezika, i patentirani sustav tipki KIK čine rukovanje jednostavnim i sigurnim - mogućnost dodjeljivanja različitih prava pristupa programima različitim korisnicima učinkovito sprječava pogreške operatera. S brzinom vožnje od 8 km/h i senzorom kuta upravljanja, ovo je pravi speedster.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|6800
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|4760
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Sila pritiskanja četke (kg)
|94
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2600
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Baterija
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna metla
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.