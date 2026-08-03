Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90

Stroj za ribanje i sušenje sa sjedalom B 150 R i bočnom platformom za ribanje, radnom širinom od 90 cm i brisačem za optimalne rezultate čišćenja i površinski učinak od 7200 m²/h.

Naša perilica i sušilica rublja B 150 R s vozačem impresionira u svakodnevnom radu zahvaljujući svojoj izvanrednoj standardnoj opremi. Sustav doziranja deterdženta DOSE, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu i način rada eco!efficiency pomažu u uštedi resursa i isplativom obavljanju zadataka čišćenja. Funkcija automatskog punjenja štedi vrijeme pri punjenju spremnika svježe vode od 150 l, dok automatski sustav ispiranja spremnika olakšava čišćenje spremnika prljave vode. S dvije disk četke, radnom širinom od 90 cm i novom, vrlo robusnom lamelom od lijevanog aluminija, stroj može očistiti 7200 m²/h pri brzini od 8 km/h. Dnevno svjetlo poboljšava vidljivost, a izuzetno robusna čelična zaštita od udara pouzdano štiti korisnika i stroj. B 150 R vrlo je jednostavan za rukovanje zahvaljujući velikom zaslonu u boji s 30 jezika, kao i kontrolama u boji. Stroj ima patentirani sustav ključeva KIK koji omogućuje različita korisnička prava i time praktički isključuje pogreške operatera. Senzor kuta upravljanja podržava sigurnost vožnje, dok bočna platforma za čišćenje čisti sve do rubova i kontura poda, eliminirajući potrebu za bilo kakvim ručnim naknadnim radom.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
  • Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
  • Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
  • Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • Do 40% duže trajanje baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Sustav ispiranja spremnika
  • Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
  • Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 900
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Površinski učinak teoretski (m²/h) 8000
Površinski učinak praktični (m²/h) 5600
Tip baterije minimalno održavanje
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) 8
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
širina okretanja prolaza (cm) 181
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Dopuštena ukupna težina (kg) 957
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 218
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija
  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Bočna četka za ribanje
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Područja primjene
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Javne garaže
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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