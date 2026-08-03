Naša perilica i sušilica rublja B 150 R s vozačem impresionira u svakodnevnom radu zahvaljujući svojoj izvanrednoj standardnoj opremi. Sustav doziranja deterdženta DOSE, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu i način rada eco!efficiency pomažu u uštedi resursa i isplativom obavljanju zadataka čišćenja. Funkcija automatskog punjenja štedi vrijeme pri punjenju spremnika svježe vode od 150 l, dok automatski sustav ispiranja spremnika olakšava čišćenje spremnika prljave vode. S dvije disk četke, radnom širinom od 90 cm i novom, vrlo robusnom lamelom od lijevanog aluminija, stroj može očistiti 7200 m²/h pri brzini od 8 km/h. Dnevno svjetlo poboljšava vidljivost, a izuzetno robusna čelična zaštita od udara pouzdano štiti korisnika i stroj. B 150 R vrlo je jednostavan za rukovanje zahvaljujući velikom zaslonu u boji s 30 jezika, kao i kontrolama u boji. Stroj ima patentirani sustav ključeva KIK koji omogućuje različita korisnička prava i time praktički isključuje pogreške operatera. Senzor kuta upravljanja podržava sigurnost vožnje, dok bočna platforma za čišćenje čisti sve do rubova i kontura poda, eliminirajući potrebu za bilo kakvim ručnim naknadnim radom.