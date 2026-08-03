Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
S aluminijskom glavom valjkaste četke s funkcijom prethodnog pometanja i radnom širinom od 85 cm, naš B 150 R stroj za ribanje i sušenje može postići površinski učinak do 6800 m² na sat.
Naša B 150 R perilica i sušilica s vozačevom sjedalom, pogonjena snažnom olovno-kiselinskom baterijom od 240 Ah, impresivno se ponaša u zahtjevnim, svakodnevnim primjenama čišćenja i postiže površinski učinak do 6800 m² na sat – pri radnoj brzini od 8 km/h. Glava valjkaste četke širine 85 cm s funkcijom prethodnog metenja i brisač najnovije generacije za optimalne rezultate usisavanja izrađeni su od visokokvalitetnog, robusnog aluminija. Stroj ima spremnike od 2150 l za svježu i otpadnu vodu, koji se brzo pune i jednostavno čiste zahvaljujući funkciji automatskog punjenja, kao i sustavu doziranja deterdženta DOSE koji štedi resurse. Sustav doziranja vode koji reagira na brzinu također štedi resurse. Smanjuje dovod vode čak i pri skretanju i, zajedno sa senzorom kuta upravljanja, povećava sigurnost. Veliki zaslon u boji znači da je stroj jednostavan za rukovanje. Štoviše, integrirani sustav KIK ključeva pomaže u sprječavanju pogrešaka operatera. Dnevno svjetlo, koje je standardno ugrađeno i vidljivo iz daljine, te robusna čelična zaštita od udara također štite korisnika i stroj tijekom rada.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|7600
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|5320
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1300
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Ugradni punjač
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna četka za ribanje
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.