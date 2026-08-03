Zahvaljujući kratkom i uskom dizajnu, baterijski pogonjena perilica i sušač B 150 R Bp + R 85 izuzetno je okretna i može se nositi čak i s najteže dostupnim mjestima. S dvije valjkaste četke, ovaj inovativni stroj nudi radnu širinu od 85 cm. Glava valjkaste četke ima integriranu funkciju prethodnog metenja, koja se također može koristiti za usisavanje grube prljavštine pri brzini od 8 km/h. Senzor kuta upravljanja osigurava sigurnost tijekom vožnje. Zahvaljujući eco!efficiency načinu rada i sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu, potrošnja vode i energije - kao i razina buke stroja - mogu se značajno smanjiti. Upravljački elementi u boji i prekidač EASY Operation olakšavaju rukovanje strojem. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Prava pristupa mogu se dodijeliti pomoću KIK sustava kako bi se zaštitile od pogrešaka u rukovanju. Sustav za ispiranje spremnika, koji se može naručiti kao dodatna oprema, osigurava jednostavno i higijensko čišćenje spremnika otpadne vode. Također su dostupne kao dodatna oprema: litij-ionske baterije za dugi vijek trajanja i spremnik svježe vode.