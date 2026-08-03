Stroj za ribanje i sušenje B 150 R Bp + R85
Kompaktna, baterijska perilica i sušilica sa sjedalom B 150R. S dvije valjkaste četke, radnom širinom od 8 cm, spremnicima od 150l, KIK sustavom i eco!efficiency. Površinski učinak 7200m²/h.
Zahvaljujući kratkom i uskom dizajnu, baterijski pogonjena perilica i sušač B 150 R Bp + R 85 izuzetno je okretna i može se nositi čak i s najteže dostupnim mjestima. S dvije valjkaste četke, ovaj inovativni stroj nudi radnu širinu od 85 cm. Glava valjkaste četke ima integriranu funkciju prethodnog metenja, koja se također može koristiti za usisavanje grube prljavštine pri brzini od 8 km/h. Senzor kuta upravljanja osigurava sigurnost tijekom vožnje. Zahvaljujući eco!efficiency načinu rada i sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu, potrošnja vode i energije - kao i razina buke stroja - mogu se značajno smanjiti. Upravljački elementi u boji i prekidač EASY Operation olakšavaju rukovanje strojem. Sve postavke se vrše na velikom zaslonu u boji. Prava pristupa mogu se dodijeliti pomoću KIK sustava kako bi se zaštitile od pogrešaka u rukovanju. Sustav za ispiranje spremnika, koji se može naručiti kao dodatna oprema, osigurava jednostavno i higijensko čišćenje spremnika otpadne vode. Također su dostupne kao dodatna oprema: litij-ionske baterije za dugi vijek trajanja i spremnik svježe vode.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši i stoga idealan za osjetljiva područja na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli, itd.).
Auto Fill (opcionalno)
- Automatsko punjenje spremnika svježe vode.
- Spojite crijevo za svježu vodu i punjenje će se automatski zaustaviti čim se spremnik napuni.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Patentirani sustav ispiranja spremnika (opcionalno)
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|6800
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|4760
|Baterija (V)
|36
|Brzina vožnje (km/h)
|8
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1300
|širina okretanja prolaza (cm)
|181
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|218
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Trgovački centri / trgovine građevinskog materijala
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.