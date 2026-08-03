Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90

B 150 R, sustavom doziranja deterdženta DOSE, glavom disk četke, radnom širinom od 90 cm, volumenom spremnika od 150 l, gel baterijom od 240 Ah i integriranim punjačem baterija.

Kompaktna i okretna mašina za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom B 150 R može postići površinski učinak od oko 7200 m² na sat pri čišćenju podova. Snažna gel baterija kapaciteta 240 Ah koja ne zahtijeva održavanje osigurava dugo vrijeme rada, sustav doziranja deterdženta DOSE, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu i način rada eco!efficiency osiguravaju ekonomičnu potrošnju, a glava disk četke s radnom širinom od 90 cm pruža najbolje rezultate čišćenja. B 150 R također ima robusnu zaštitu od udaraca, senzor kuta upravljanja i dnevno svjetlo za zaštitu korisnika i stroja. Upravljački elementi stroja označeni su žutom bojom, a veliki zaslon s 30 jezika olakšava podešavanje parametara čišćenja. Međutim, kako bi se praktički isključile pogreške operatera, patentirani sustav ključeva KIK također je integriran u stroj i može se koristiti za individualno podešavanje prava pristupa. Kako bi se uštedjelo vrijeme prije i poslije čišćenja, stroj ima funkciju automatskog punjenja spremnika za svježu vodu od 150 l te pištolj za prskanje i automatski sustav ispiranja spremnika za čišćenje spremnika otpadne vode. Stroj se kreće brzim tempom od 8 km/h.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
  • Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
  • Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
  • Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 900
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Površinski učinak teoretski (m²/h) 7200
Površinski učinak praktični (m²/h) 5040
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) 8
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 94
širina okretanja prolaza (cm) 181
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Snaga uzimanja (W) do 2400
Dopuštena ukupna težina (kg) 957
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 218
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija
  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Područja primjene
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Javne garaže
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH