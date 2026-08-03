Kompaktna i okretna mašina za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom B 150 R može postići površinski učinak od oko 7200 m² na sat pri čišćenju podova. Snažna gel baterija kapaciteta 240 Ah koja ne zahtijeva održavanje osigurava dugo vrijeme rada, sustav doziranja deterdženta DOSE, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu i način rada eco!efficiency osiguravaju ekonomičnu potrošnju, a glava disk četke s radnom širinom od 90 cm pruža najbolje rezultate čišćenja. B 150 R također ima robusnu zaštitu od udaraca, senzor kuta upravljanja i dnevno svjetlo za zaštitu korisnika i stroja. Upravljački elementi stroja označeni su žutom bojom, a veliki zaslon s 30 jezika olakšava podešavanje parametara čišćenja. Međutim, kako bi se praktički isključile pogreške operatera, patentirani sustav ključeva KIK također je integriran u stroj i može se koristiti za individualno podešavanje prava pristupa. Kako bi se uštedjelo vrijeme prije i poslije čišćenja, stroj ima funkciju automatskog punjenja spremnika za svježu vodu od 150 l te pištolj za prskanje i automatski sustav ispiranja spremnika za čišćenje spremnika otpadne vode. Stroj se kreće brzim tempom od 8 km/h.