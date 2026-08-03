Iznimno kompaktna baterijska perilica i sušilica B 150 R potpuno je opremljen stroj za čišćenje podova za ekonomično dubinsko i održavanje većih površina. Nova aluminijska glava valjkaste četke s integriranom ladicom za metlu i sustavom doziranja deterdženta DOSE osiguravaju izvanredne rezultate čišćenja uz minimalnu potrošnju resursa. Način rada eco!efficiency i sustav doziranja vode ovisan o brzini također osiguravaju uštedu vode, deterdženta i energije. Kärcherova funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika za svježu vodu od 150 l također dolazi standardno. Osim toga, za čišćenje spremnika za prljavu vodu isporučuju se pištolj za prskanje i automatizirani sustav ispiranja spremnika. Jednostavnost: B 150 R ima prekidač EASY Operation, veliki zaslon u boji na 30 jezika, kontrole u boji i patentirani sustav ključeva KIK za sprječavanje pogrešaka u rukovanju. Dnevno svjetlo, senzor kuta upravljanja i robusna čelična zaštita od udara povećavaju sigurnost korisnika i stroja.