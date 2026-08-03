Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Izvrsna oprema za izvrsne rezultate čišćenja: naša motorna mašina za ribanje B 150 R Bp Adv s pogonom na baterije sa snažnim pogonom na sve kotače i glavom s disk četkom od 90 cm.
Naša B 150 R Bp Adv stroj za ribanje i sušenje s pogonom na sva četiri kotača omogućuje stroju da se uhvati u koštac sa strmim usponima bez ikakvih poteškoća i postigne učinak površine do 9000 kvadratnih metara na sat pri brzini vožnje do 10 km/h. Uz to, radna širina glave disk četke od 90 cm, izvrsne usisne performanse robusnog, tlačno lijevanog aluminijskog brisača i DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse omogućuju korisnicima postizanje najboljih rezultata čišćenja. Upravljački elementi označeni bojama, njegov veliki zaslon u boji kojim se može upravljati na 30 jezika i patentirani KIK sustav ključeva osiguravaju jednostavan, jednostavan i siguran rad ovog stroja za čišćenje podova, koji također dolazi s dnevnim svjetlom. Funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika svježe vode i sustav za automatsko ispiranje spremnika značajno olakšavaju rukovanje. Za vlastitu zaštitu, stroj je također opremljen robusnom zaštitom od udaraca s velikim otklonskim valjcima. Sučelje za naš opcijski Kärcher Fleet sustav upravljanja voznim parkom omogućuje korisnicima praćenje svih ključnih radnih parametara s bilo kojeg mjesta iu stvarnom vremenu prema potrebi.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
- Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
- Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Pogon na sve kotače
- Mogućnost primjene također i u strmim javnim garažama.
- Do 18% sposobnosti uspinjanja u operaciji čišćenja.
- Vrlo stabilne putanje, također i kod glatkih podova.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|900
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|9000
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|6750
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 11
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|15
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Ugradni punjač
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Javne garaže
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Za brzo i učinkovito dubinsko i održavajuće čišćenje u trgovačkim centrima