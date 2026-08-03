Naša B 150 R Bp Adv stroj za ribanje i sušenje s pogonom na sva četiri kotača omogućuje stroju da se uhvati u koštac sa strmim usponima bez ikakvih poteškoća i postigne učinak površine do 9000 kvadratnih metara na sat pri brzini vožnje do 10 km/h. Uz to, radna širina glave disk četke od 90 cm, izvrsne usisne performanse robusnog, tlačno lijevanog aluminijskog brisača i DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse omogućuju korisnicima postizanje najboljih rezultata čišćenja. Upravljački elementi označeni bojama, njegov veliki zaslon u boji kojim se može upravljati na 30 jezika i patentirani KIK sustav ključeva osiguravaju jednostavan, jednostavan i siguran rad ovog stroja za čišćenje podova, koji također dolazi s dnevnim svjetlom. Funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika svježe vode i sustav za automatsko ispiranje spremnika značajno olakšavaju rukovanje. Za vlastitu zaštitu, stroj je također opremljen robusnom zaštitom od udaraca s velikim otklonskim valjcima. Sučelje za naš opcijski Kärcher Fleet sustav upravljanja voznim parkom omogućuje korisnicima praćenje svih ključnih radnih parametara s bilo kojeg mjesta iu stvarnom vremenu prema potrebi.