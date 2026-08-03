Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+

Izvrsna oprema za izvrsne rezultate čišćenja: naša motorna mašina za ribanje B 150 R Bp Adv s pogonom na baterije sa snažnim pogonom na sve kotače i glavom s disk četkom od 90 cm.

Naša B 150 R Bp Adv stroj za ribanje i sušenje s pogonom na sva četiri kotača omogućuje stroju da se uhvati u koštac sa strmim usponima bez ikakvih poteškoća i postigne učinak površine do 9000 kvadratnih metara na sat pri brzini vožnje do 10 km/h. Uz to, radna širina glave disk četke od 90 cm, izvrsne usisne performanse robusnog, tlačno lijevanog aluminijskog brisača i DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse omogućuju korisnicima postizanje najboljih rezultata čišćenja. Upravljački elementi označeni bojama, njegov veliki zaslon u boji kojim se može upravljati na 30 jezika i patentirani KIK sustav ključeva osiguravaju jednostavan, jednostavan i siguran rad ovog stroja za čišćenje podova, koji također dolazi s dnevnim svjetlom. Funkcija automatskog punjenja za brzo punjenje spremnika svježe vode i sustav za automatsko ispiranje spremnika značajno olakšavaju rukovanje. Za vlastitu zaštitu, stroj je također opremljen robusnom zaštitom od udaraca s velikim otklonskim valjcima. Sučelje za naš opcijski Kärcher Fleet sustav upravljanja voznim parkom omogućuje korisnicima praćenje svih ključnih radnih parametara s bilo kojeg mjesta iu stvarnom vremenu prema potrebi.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s tehnikom diskova
  • Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
  • Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
  • Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
Pogon na sve kotače
  • Mogućnost primjene također i u strmim javnim garažama.
  • Do 18% sposobnosti uspinjanja u operaciji čišćenja.
  • Vrlo stabilne putanje, također i kod glatkih podova.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Sustav ispiranja spremnika
  • Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
  • Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Radna širina, četke (mm) 900
Radna širina usisavanja (mm) 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 150 / 150
Površinski učinak teoretski (m²/h) 9000
Površinski učinak praktični (m²/h) 6750
Tip baterije minimalno održavanje
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 11
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 220 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost uspinjanja (%) 15
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (kg) 94
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Snaga uzimanja (W) do 2400
Dopuštena ukupna težina (kg) 957
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Ugradni punjač
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
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Područja primjene
  • Javne garaže
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Za brzo i učinkovito dubinsko i održavajuće čišćenje u trgovačkim centrima
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