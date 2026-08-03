Naša baterijska perilica B 220 R učinkovito čisti srednje velike površine zahvaljujući glavi s disk četkom širine 90 cm i radnoj brzini od 10 km/h. KIK sustav, prekidač EASY Operation, senzor kuta i pregledni zaslon u boji osiguravaju jednostavno i sigurno rukovanje, dok način rada eco!efficiency smanjuje buku te potrošnju vode i energije. Uz opcionalno precizno doziranje deterdženta (DOSE) i vode ovisno o brzini, stroj standardno nudi funkciju automatskog punjenja spremnika od 220 l, sustav ispiranja spremnika i aluminijski brisač za izvrsno usisavanje, a funkcionalnost zaokružuje povezivost s Kärcher Fleet sustavom upravljanja.