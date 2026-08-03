Izvanredno opremljen, snažan i jednostavan za rukovanje: stroj za ribanje i sušenje s vozačem B 220 R impresionira pri dugotrajnim primjenama čišćenja na velikim površinama zahvaljujući brzoj vožnji od 10 km/h – s dodatnom sigurnošću senzora kuta upravljanja. Stroj za čišćenje poda standardno ima naš sustav doziranja deterdženta DOSE, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu, sustav automatskog punjenja Auto-Fill koji štedi vrijeme za praktično punjenje spremnika svježe vode i automatski sustav ispiranja spremnika prljave vode. Velika glava disk četke širine 110 cm, robusna strugalica od lijevanog aluminija najnovije generacije i dva spremnika od 220 litara za svježu i prljavu vodu osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja i površinski učinak do 11.000 m²/h. Kako bi zaštitio i operatera i stroj, stroj je opremljen patentiranim sustavom ključeva KIK za sprječavanje pogrešaka operatera, kao i bljeskajućim svjetlom, dnevnim svjetlom i snažnom zaštitom od prednjeg udara. Zahvaljujući praktičnom dizajnu i lako razumljivom kodiranju boja, stroj je vrlo jednostavan za rukovanje. Ugrađeni punjač i druge opcije zaokružuju mogućnosti stroja.