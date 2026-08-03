Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
S dva spremnika od 220 l i glavom disk četke širine 110 cm, naš B 200 R stroj za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom postiže impresivne rezultate čišćenja na velikim površinama.
Izvanredno opremljen, snažan i jednostavan za rukovanje: stroj za ribanje i sušenje s vozačem B 220 R impresionira pri dugotrajnim primjenama čišćenja na velikim površinama zahvaljujući brzoj vožnji od 10 km/h – s dodatnom sigurnošću senzora kuta upravljanja. Stroj za čišćenje poda standardno ima naš sustav doziranja deterdženta DOSE, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu, sustav automatskog punjenja Auto-Fill koji štedi vrijeme za praktično punjenje spremnika svježe vode i automatski sustav ispiranja spremnika prljave vode. Velika glava disk četke širine 110 cm, robusna strugalica od lijevanog aluminija najnovije generacije i dva spremnika od 220 litara za svježu i prljavu vodu osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja i površinski učinak do 11.000 m²/h. Kako bi zaštitio i operatera i stroj, stroj je opremljen patentiranim sustavom ključeva KIK za sprječavanje pogrešaka operatera, kao i bljeskajućim svjetlom, dnevnim svjetlom i snažnom zaštitom od prednjeg udara. Zahvaljujući praktičnom dizajnu i lako razumljivom kodiranju boja, stroj je vrlo jednostavan za rukovanje. Ugrađeni punjač i druge opcije zaokružuju mogućnosti stroja.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
- Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
Glava četke s tehnikom diskova
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70% u usporedbi s čišćenjem konvencionalnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Veliki zaslon u boji
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|1100 - 1100
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|220 / 220
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|11000
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 180
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|2500
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|994
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|230
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.