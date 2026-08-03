Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon

S dva spremnika od 220 l i glavom disk četke širine 110 cm, naš B 200 R stroj za ribanje i sušenje s vozačevom sjedalicom postiže impresivne rezultate čišćenja na velikim površinama.

Izvanredno opremljen, snažan i jednostavan za rukovanje: stroj za ribanje i sušenje s vozačem B 220 R impresionira pri dugotrajnim primjenama čišćenja na velikim površinama zahvaljujući brzoj vožnji od 10 km/h – s dodatnom sigurnošću senzora kuta upravljanja. Stroj za čišćenje poda standardno ima naš sustav doziranja deterdženta DOSE, sustav doziranja vode koji reagira na brzinu, sustav automatskog punjenja Auto-Fill koji štedi vrijeme za praktično punjenje spremnika svježe vode i automatski sustav ispiranja spremnika prljave vode. Velika glava disk četke širine 110 cm, robusna strugalica od lijevanog aluminija najnovije generacije i dva spremnika od 220 litara za svježu i prljavu vodu osiguravaju izvrsne rezultate čišćenja i površinski učinak do 11.000 m²/h. Kako bi zaštitio i operatera i stroj, stroj je opremljen patentiranim sustavom ključeva KIK za sprječavanje pogrešaka operatera, kao i bljeskajućim svjetlom, dnevnim svjetlom i snažnom zaštitom od prednjeg udara. Zahvaljujući praktičnom dizajnu i lako razumljivom kodiranju boja, stroj je vrlo jednostavan za rukovanje. Ugrađeni punjač i druge opcije zaokružuju mogućnosti stroja.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
  • Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
  • Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
Glava četke s tehnikom diskova
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Sustav ispiranja spremnika
  • Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
  • Ušteda vode do 70% u usporedbi s čišćenjem konvencionalnim crijevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Veliki zaslon u boji
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 1100 - 1100
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 220 / 220
Površinski učinak teoretski (m²/h) 11000
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) 10
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180 - 180
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Snaga uzimanja (W) 2500
Dopuštena ukupna težina (kg) 994
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 230
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1925 x 1106 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Područja primjene
  • Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
  • Javne garaže
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH