Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 220R + R85 na baterije. Sa spremnikom od 220l, učinkovitom tehnologijom valjaka, radnom širinom od 85 cm, radnom brzinom 10 km/h i površinskim učinkom 8500 m²/h.
Zahvaljujući EASY Operation sustavu, velikom zaslonu u boji i elementima za upravljanje označenim bojama, naša B 220 R perilica i sušilica s vozačevom sjedalicom, radnom širinom od 85 cm i provjerenom tehnologijom valjkastih četki s novom, ultra tihom glavom četke od lijevanog aluminija, jednostavna je za rukovanje. Uključena je funkcija prethodnog metenja. Na baterije, kompaktan i, zahvaljujući svom eco!efficiency načinu rada i sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu, izuzetno ekonomičan, ovaj stroj impresionira pri čišćenju unutarnjih prostora s površinskim učinkom do 8500 m²/h. Zahvaljujući inovativnom KIK sustavu ključeva, pogreške u rukovanju od strane neovlaštenih korisnika praktički su isključene, dok velika, jasno raspoređena boja olakšava odabir različitih načina čišćenja. S funkcijom automatskog punjenja (dostupna kao standard) za brzo i jednostavno punjenje spremnika za svježu vodu od 220 l, patentiranim sustavom ispiranja spremnika za higijensko ispiranje spremnika za otpadnu vodu i sustavom doziranja deterdženta DOSE koji jamči dosljedno i točno doziranje deterdženta, postoje brojne praktične funkcije koje se mogu odabrati kao opcija.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši i stoga idealan za osjetljiva područja na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli, itd.).
Auto Fill (opcionalno)
- Automatsko punjenje spremnika svježe vode.
- Priključiti crijevo za svježu vodu i punjenje će automatski prestati kada se spremnik napuni.
4 baterije na izbor
- Raspoložive baterije bez održavanja i baterije s vrlo malo održavanja s po 36 V/180 Ah odn. 240 Ah.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Patentirani sustav ispiranja spremnika (opcionalno)
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Ugradni punjač
- Nije potreban zasebni punjač.
- Praktično i jednostavno rukovanje.
- Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Opcionalno doziranje sredstva za čišćenje (DOSE)
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|850 - 850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|220 / 220
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|8500
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|600 - 1300
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|560
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|994
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|230
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Javne garaže
- Za brzo i učinkovito generalno i redovito čišćenje u trgovačkim centrima.
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.