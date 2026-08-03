Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85

Stroj za ribanje i sušenje B 220R + R85 na baterije. Sa spremnikom od 220l, učinkovitom tehnologijom valjaka, radnom širinom od 85 cm, radnom brzinom 10 km/h i površinskim učinkom 8500 m²/h.

Zahvaljujući EASY Operation sustavu, velikom zaslonu u boji i elementima za upravljanje označenim bojama, naša B 220 R perilica i sušilica s vozačevom sjedalicom, radnom širinom od 85 cm i provjerenom tehnologijom valjkastih četki s novom, ultra tihom glavom četke od lijevanog aluminija, jednostavna je za rukovanje. Uključena je funkcija prethodnog metenja. Na baterije, kompaktan i, zahvaljujući svom eco!efficiency načinu rada i sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu, izuzetno ekonomičan, ovaj stroj impresionira pri čišćenju unutarnjih prostora s površinskim učinkom do 8500 m²/h. Zahvaljujući inovativnom KIK sustavu ključeva, pogreške u rukovanju od strane neovlaštenih korisnika praktički su isključene, dok velika, jasno raspoređena boja olakšava odabir različitih načina čišćenja. S funkcijom automatskog punjenja (dostupna kao standard) za brzo i jednostavno punjenje spremnika za svježu vodu od 220 l, patentiranim sustavom ispiranja spremnika za higijensko ispiranje spremnika za otpadnu vodu i sustavom doziranja deterdženta DOSE koji jamči dosljedno i točno doziranje deterdženta, postoje brojne praktične funkcije koje se mogu odabrati kao opcija.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
  • Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
  • Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
  • Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši i stoga idealan za osjetljiva područja na buku (dnevno čišćenje, bolnice, hoteli, itd.).
Auto Fill (opcionalno)
  • Automatsko punjenje spremnika svježe vode.
  • Priključiti crijevo za svježu vodu i punjenje će automatski prestati kada se spremnik napuni.
4 baterije na izbor
  • Raspoložive baterije bez održavanja i baterije s vrlo malo održavanja s po 36 V/180 Ah odn. 240 Ah.
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Patentirani sustav ispiranja spremnika (opcionalno)
  • Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
  • Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Ugradni punjač
  • Nije potreban zasebni punjač.
  • Praktično i jednostavno rukovanje.
  • Mogućnost prilagodbe različitim tipovima baterija.
Opcionalno doziranje sredstva za čišćenje (DOSE)
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 850 - 850
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 220 / 220
Površinski učinak teoretski (m²/h) 8500
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) 10
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 600 - 1300
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 560
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Snaga uzimanja (W) do 2400
Dopuštena ukupna težina (kg) 994
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 230
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1925 x 909 x 1420

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Ugradni punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Stroj za ribanje i sušenje B 220 R Bc + R85
Područja primjene
  • Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
  • Javne garaže
  • Za brzo i učinkovito generalno i redovito čišćenje u trgovačkim centrima.
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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