Zahvaljujući EASY Operation sustavu, velikom zaslonu u boji i elementima za upravljanje označenim bojama, naša B 220 R perilica i sušilica s vozačevom sjedalicom, radnom širinom od 85 cm i provjerenom tehnologijom valjkastih četki s novom, ultra tihom glavom četke od lijevanog aluminija, jednostavna je za rukovanje. Uključena je funkcija prethodnog metenja. Na baterije, kompaktan i, zahvaljujući svom eco!efficiency načinu rada i sustavu doziranja vode koji reagira na brzinu, izuzetno ekonomičan, ovaj stroj impresionira pri čišćenju unutarnjih prostora s površinskim učinkom do 8500 m²/h. Zahvaljujući inovativnom KIK sustavu ključeva, pogreške u rukovanju od strane neovlaštenih korisnika praktički su isključene, dok velika, jasno raspoređena boja olakšava odabir različitih načina čišćenja. S funkcijom automatskog punjenja (dostupna kao standard) za brzo i jednostavno punjenje spremnika za svježu vodu od 220 l, patentiranim sustavom ispiranja spremnika za higijensko ispiranje spremnika za otpadnu vodu i sustavom doziranja deterdženta DOSE koji jamči dosljedno i točno doziranje deterdženta, postoje brojne praktične funkcije koje se mogu odabrati kao opcija.