Stroj za ribanje i sušenje B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
AGM baterije od 285 Ah stroja za ribanje i sušenje B 220 R omogućuju do 5 sati neprekidnog čišćenja. Sa spremnicima od 220 l, radnom brzinom od 10 km/h i radnom širinom od 110 cm.
Brzo i temeljito očistite vrlo velike površine bez brige o pražnjenju baterije s ultra-visokoučinkovitom B 220 R mašinom za ribanje i sušenje s vozačem. Standardno se isporučuje s dvije velike AGM baterije od 285 Ah i ugrađenim punjačem za do 5 sati neprekidnog čišćenja poda. U kombinaciji s velikom glavom disk četke koja nudi radnu širinu od 110 cm, robusnom brisačom najnovije generacije i dva spremnika od 220 litara za svježu i otpadnu vodu, sposobna je čistiti do 11.000 m²/h. Upravljački elementi su promišljeno označeni bojama radi lakšeg rukovanja, dok patentirani KIK sustav ključeva učinkovito sprječava pogreške operatera. Sustav automatskog punjenja, koji štedi dragocjeno vrijeme pri punjenju spremnika svježe vode, automatski sustav ispiranja u spremniku otpadne vode, sustav doziranja deterdženta DOSE, zajedno s dnevnim svjetlom, bljeskajućim svjetlom, robusnom zaštitom od prednjeg udara, sustavom doziranja vode koji reagira na brzinu i senzorom kuta upravljanja čine ovaj stroj jednim od najučinkovitijih u svojoj klasi.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- Disk četke i pločice se lako mijenjaju.
- Disk četke dostupne su u različitim razinama tvrdoće: meke, srednje i tvrde.
- Modeli za čišćenje diskova, posebno za upotrebu na glatkim površinama.
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
Glava četke s tehnikom diskova
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70% u usporedbi s čišćenjem konvencionalnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Veliki zaslon u boji
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Električni
|Radna širina, četke (mm)
|1100 - 1100
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180 - 1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|220 / 220
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|11000
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 285
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 6
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 7
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180 - 180
|Sila pritiskanja četke (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|2500
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|994
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|230
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija
- Ugradni punjač
- Usisna poluga, zakrivljena
- robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- s doziranjem vode ovisnim o brzini
- Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Područja primjene
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Javne garaže
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.