Brzo i temeljito očistite vrlo velike površine bez brige o pražnjenju baterije s ultra-visokoučinkovitom B 220 R mašinom za ribanje i sušenje s vozačem. Standardno se isporučuje s dvije velike AGM baterije od 285 Ah i ugrađenim punjačem za do 5 sati neprekidnog čišćenja poda. U kombinaciji s velikom glavom disk četke koja nudi radnu širinu od 110 cm, robusnom brisačom najnovije generacije i dva spremnika od 220 litara za svježu i otpadnu vodu, sposobna je čistiti do 11.000 m²/h. Upravljački elementi su promišljeno označeni bojama radi lakšeg rukovanja, dok patentirani KIK sustav ključeva učinkovito sprječava pogreške operatera. Sustav automatskog punjenja, koji štedi dragocjeno vrijeme pri punjenju spremnika svježe vode, automatski sustav ispiranja u spremniku otpadne vode, sustav doziranja deterdženta DOSE, zajedno s dnevnim svjetlom, bljeskajućim svjetlom, robusnom zaštitom od prednjeg udara, sustavom doziranja vode koji reagira na brzinu i senzorom kuta upravljanja čine ovaj stroj jednim od najučinkovitijih u svojoj klasi.