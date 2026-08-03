Visokokvalitetna B 220 R stroj za ribanje i sušenje s dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integriranim punjačem baterije i dnevnim svjetlom impresivno radi s površinskim učinkom od nešto više od 9000 m² na sat. Glava disk četke širine 90 cm u kombinaciji s našim ekonomičnim sustavom doziranja deterdženta DOSE, načinom rada eco!efficiency, sustavom doziranja vode ovisno o brzini i snažnom, robusnom aluminijskom brisačom pružaju najbolje rezultate čišćenja. Litij-ionske baterije s dugim jamstvom proizvođača čine čišćenje bez problema: nema potrebe za zamjenom baterije unutar vijeka trajanja uređaja, ima funkcije brzog i međupunjenja, nudi sigurno rukovanje i najbolje ukupne troškove vlasništva (TCO). S funkcijom automatskog punjenja i automatskim ispiranjem spremnika, spremnici za svježu i prljavu vodu od 220 litara mogu se brzo napuniti ili očistiti za dodatnu udobnost. Patentirani KIK sustav ključeva učinkovito sprječava pogreške operatera pomoću individualnih prava pristupa. Sa senzorom brzine vožnje i kuta upravljanja od 10 km/h.