Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90

Glava disk četke s radnom širinom od 90 cm, litijeve baterije i robusna aluminijska gumena metlica su standardni. Površinski učinak od 9000 m²/h i radna brzina od 10 km/h.

Visokokvalitetna B 220 R stroj za ribanje i sušenje s dugotrajnom baterijom od 240 Ah, integriranim punjačem baterije i dnevnim svjetlom impresivno radi s površinskim učinkom od nešto više od 9000 m² na sat. Glava disk četke širine 90 cm u kombinaciji s našim ekonomičnim sustavom doziranja deterdženta DOSE, načinom rada eco!efficiency, sustavom doziranja vode ovisno o brzini i snažnom, robusnom aluminijskom brisačom pružaju najbolje rezultate čišćenja. Litij-ionske baterije s dugim jamstvom proizvođača čine čišćenje bez problema: nema potrebe za zamjenom baterije unutar vijeka trajanja uređaja, ima funkcije brzog i međupunjenja, nudi sigurno rukovanje i najbolje ukupne troškove vlasništva (TCO). S funkcijom automatskog punjenja i automatskim ispiranjem spremnika, spremnici za svježu i prljavu vodu od 220 litara mogu se brzo napuniti ili očistiti za dodatnu udobnost. Patentirani KIK sustav ključeva učinkovito sprječava pogreške operatera pomoću individualnih prava pristupa. Sa senzorom brzine vožnje i kuta upravljanja od 10 km/h.

Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • Do 40% duže trajanje baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Sustav ispiranja spremnika
  • Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
  • Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
  • Bolja higijena.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Električni
Radna širina, četke (mm) 850 - 850
Radna širina usisavanja (mm) 1180 - 1180
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 220 / 220
Površinski učinak teoretski (m²/h) 8500
Površinski učinak praktični (m²/h) 5950
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 36 / 240
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 7
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) 10
Sposobnost uspinjanja (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
širina okretanja prolaza (cm) 181
Potrošnja vode (l/min) maks. 7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67 - 67
Dopuštena ukupna težina (kg) 994
Težina bez pribora (kg) 230
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1925 x 1070 x 1420

Opseg isporuke

  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Prikaz razine svježe vode: Preko pritiska vode
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • mala dozatorska jedinica za deterdžent do 0,25%
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Robusni prednji branik
  • s doziranjem vode ovisnim o brzini
  • Ažuriranja softvera i procjena gubitaka mogu se obaviti daljinski putem Kärcher sustava za upravljanje voznim parkom
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Stroj za ribanje i sušenje B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
Područja primjene
  • Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
  • Javne garaže
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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