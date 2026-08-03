Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+D100
S diskastom četkom, radnom širinom od 100 cm, brzinom vožnje od 10 km/h i spremnicima od 260 l: robusna vođena uspinjača za podove B 260 RI Bp za teške industrijske primjene.
Vođena uspinjača za podove B 260 RI Bp standardno je opremljena DOSE sustavom doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse, funkcijom automatskog punjenja koja štedi vrijeme, ručnim sustavom ispiranja spremnika, automatskom optimizacijom raspodjele vode oko zavoja i radnim svjetlom. Robusna mašina s čvrstim deflektor valjcima i košarom za krupni otpad od nehrđajućeg čelika posebno je dizajnirana za najteže industrijske primjene i pruža izvrsne rezultate usisavanja zahvaljujući dvama nehrđajućim Ec turbinama i novorazvijenoj brisaču koja je optimizirana u pogledu protoka zraka. Brzina vožnje do 10 km/h, spremnici od 260 litara i radna širina 100 cm razrađene diskaste četke omogućuju visok radni učinak. Ako se zavoji voze prebrzo, senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost i usporit će mašinu. Kao opcija dostupan je bočni sustav za čišćenje uz rubove, čime se proširuje radna širina.
Značajke i prednosti
Brzina vožnje 10 km/hOmogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Standardno uključuje dvije turbineIzvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisačS dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja. Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi. Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (cm)
|100
|Radna širina usisavanja ( )
|114
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|260 / 260
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 10000
|Površinski učinak praktični (m²)
|7000
|Baterija (V)
|36
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 15
|Brzina četke (rpm)
|140
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|150 / 42
|širina okretanja prolaza (cm)
|212
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|1840
|Težina bez pribora (kg)
|628
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
Videos
Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije