Vođena uspinjača za podove B 260 RI Bp standardno je opremljena DOSE sustavom doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse, funkcijom automatskog punjenja koja štedi vrijeme, ručnim sustavom ispiranja spremnika, automatskom optimizacijom raspodjele vode oko zavoja i radnim svjetlom. Robusna mašina s čvrstim deflektor valjcima i košarom za krupni otpad od nehrđajućeg čelika posebno je dizajnirana za najteže industrijske primjene i pruža izvrsne rezultate usisavanja zahvaljujući dvama nehrđajućim Ec turbinama i novorazvijenoj brisaču koja je optimizirana u pogledu protoka zraka. Brzina vožnje do 10 km/h, spremnici od 260 litara i radna širina 100 cm razrađene diskaste četke omogućuju visok radni učinak. Ako se zavoji voze prebrzo, senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost i usporit će mašinu. Kao opcija dostupan je bočni sustav za čišćenje uz rubove, čime se proširuje radna širina.