S opsežnom standardnom opremom i posebno robusnim komponentama, uspinjača za podove na baterijski pogon B 260 RI Bp izuzetno se ističe u vrlo teškim uvjetima industrijskih primjena. Uključuje funkciju automatskog punjenja za učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu od 260 litara, ručni sustav za ispiranje spremnika, DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse, radnu svjetlost i ugrađene bočne četke. Zahvaljujući optimiziranoj integriranoj funkciji usisavanja, potpuno novo razvijena valjkasta četka štedi vrijeme koje bi inače bilo potrebno za ručno prethodno usisavanje, dok istovremeno smanjuje rizik od blokade brisača. Brisač je također novo razvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka, a radi s dvije turbine bez habanja Ec za izvrsne rezultate usisavanja. Brzina vožnje do 10 km/h i radna širina od 100 cm omogućuju visoke performanse na velikim površinama u vrlo kratkom vremenu. Ako se zavojima prebrzo skreće, senzor kutova upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost i usporit će mašinu kako bi je usporio. Istovremeno, raspodjela vode automatski se optimizira pri vožnji u zavojima.