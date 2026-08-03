Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100

With a robust 100 cm roller brush head, integrated side brushes, 260 l tanks and 10 km/h driving speed: the ride-on scrubber drier 260 RI Bp for tough industrial applications.

S opsežnom standardnom opremom i posebno robusnim komponentama, uspinjača za podove na baterijski pogon B 260 RI Bp izuzetno se ističe u vrlo teškim uvjetima industrijskih primjena. Uključuje funkciju automatskog punjenja za učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu od 260 litara, ručni sustav za ispiranje spremnika, DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse, radnu svjetlost i ugrađene bočne četke. Zahvaljujući optimiziranoj integriranoj funkciji usisavanja, potpuno novo razvijena valjkasta četka štedi vrijeme koje bi inače bilo potrebno za ručno prethodno usisavanje, dok istovremeno smanjuje rizik od blokade brisača. Brisač je također novo razvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka, a radi s dvije turbine bez habanja Ec za izvrsne rezultate usisavanja. Brzina vožnje do 10 km/h i radna širina od 100 cm omogućuju visoke performanse na velikim površinama u vrlo kratkom vremenu. Ako se zavojima prebrzo skreće, senzor kutova upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost i usporit će mašinu kako bi je usporio. Istovremeno, raspodjela vode automatski se optimizira pri vožnji u zavojima.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100: Novo razvijena glava četke s valjkom
Novo razvijena glava četke s valjkom
Znatno poboljšani rezultati metenja i sprječava začepljenja brisača. Valjci se mogu promijeniti u nekoliko sekundi i bez alata. Izvrsni rezultati čišćenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100: Brzina vožnje 10 km/h
Brzina vožnje 10 km/h
Omogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100: Standardno uključuje dvije turbine
Standardno uključuje dvije turbine
Izvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisač
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
  • Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (cm) 100
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1220
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1220
Radna širina usisavanja (cm) 114
Spremnik za svježu/prljavu vodu ( ) 260 / 260
Spremnik za otpad (l) 26
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 10000
Površinski učinak praktični (m²) 7000
Baterija (V) 36
Brzina vožnje (km/h) maks. 10
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 15
Brzina četke (rpm) 1250
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 150 / 210
širina okretanja prolaza (cm) 212
Potrošnja vode (l/min) maks. 9
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Dopuštena ukupna težina (kg) 1840
Težina bez pribora (kg) 678
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2000 x 1180 x 1570

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Bočna metla
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
  • Funkcija metenja
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Videos
Područja primjene
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
Pribor
Sredstva za čišćenje
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH