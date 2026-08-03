Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R100
With a robust 100 cm roller brush head, integrated side brushes, 260 l tanks and 10 km/h driving speed: the ride-on scrubber drier 260 RI Bp for tough industrial applications.
S opsežnom standardnom opremom i posebno robusnim komponentama, uspinjača za podove na baterijski pogon B 260 RI Bp izuzetno se ističe u vrlo teškim uvjetima industrijskih primjena. Uključuje funkciju automatskog punjenja za učinkovito punjenje spremnika za svježu vodu od 260 litara, ručni sustav za ispiranje spremnika, DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje koji štedi resurse, radnu svjetlost i ugrađene bočne četke. Zahvaljujući optimiziranoj integriranoj funkciji usisavanja, potpuno novo razvijena valjkasta četka štedi vrijeme koje bi inače bilo potrebno za ručno prethodno usisavanje, dok istovremeno smanjuje rizik od blokade brisača. Brisač je također novo razvijen i optimiziran u pogledu protoka zraka, a radi s dvije turbine bez habanja Ec za izvrsne rezultate usisavanja. Brzina vožnje do 10 km/h i radna širina od 100 cm omogućuju visoke performanse na velikim površinama u vrlo kratkom vremenu. Ako se zavojima prebrzo skreće, senzor kutova upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost i usporit će mašinu kako bi je usporio. Istovremeno, raspodjela vode automatski se optimizira pri vožnji u zavojima.
Značajke i prednosti
Novo razvijena glava četke s valjkomZnatno poboljšani rezultati metenja i sprječava začepljenja brisača. Valjci se mogu promijeniti u nekoliko sekundi i bez alata. Izvrsni rezultati čišćenja.
Brzina vožnje 10 km/hOmogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Standardno uključuje dvije turbineIzvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisač
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (cm)
|100
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1220
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1220
|Radna širina usisavanja (cm)
|114
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|260 / 260
|Spremnik za otpad (l)
|26
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 10000
|Površinski učinak praktični (m²)
|7000
|Baterija (V)
|36
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 15
|Brzina četke (rpm)
|1250
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|150 / 210
|širina okretanja prolaza (cm)
|212
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|1840
|Težina bez pribora (kg)
|678
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna metla
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
- Funkcija metenja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije