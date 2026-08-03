Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Visoki učinak na površini zahvaljujući brzini od 10 km/h, glavi četke s valjkom od 120 cm i spremnicima od 260 l: stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp za teške industrijske primjene.
Izvrsno usisavanje novorazvijenog brisača koji je optimiziran s obzirom na protok zraka i redizajnirana glava četke s valjkom s integriranom funkcijom metenja za skupljanje grube prljavštine znači da stroj za ribanje B 260 RI Bp s vozilom daje najbolje rezultate čišćenja – u cijelosti bez potrebe za prethodnim metenjem. Stroj je opremljen s dvije Ec turbine koje se ne troše, funkcijom automatskog punjenja koja štedi vrijeme za spremnik svježe vode od 260 litara, sustavom za ručno ispiranje spremnika, bočnim četkama, radnim svjetlom i sustavom doziranja sredstva za čišćenje DOSE. Posebno je dizajniran za najteže industrijske primjene, kao što pokazuju košara za grubu prljavštinu od nehrđajućeg čelika i čvrsti deflektorski valjci. Brzina vožnje do 10 km/h i radna širina od 120 cm omogućuju visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima. Senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost kočenjem kako bi usporio stroj ako je brzina previsoka.
Značajke i prednosti
Novo razvijena glava četke s valjkomZnatno poboljšani rezultati metenja i sprječava začepljenja brisača. Valjci se mogu promijeniti u nekoliko sekundi i bez alata. Izvrsni rezultati čišćenja.
Brzina vožnje 10 km/hOmogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Standardno uključuje dvije turbineIzvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisač
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Inovativni KIK sustav
- Veća zaštita od nepravilnog rada.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (cm)
|120
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1420
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1420
|Radna širina usisavanja (cm)
|114
|Spremnik za svježu/prljavu vodu ( )
|260 / 260
|Spremnik za otpad (l)
|32
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 12000
|Površinski učinak praktični (m²)
|8400
|Baterija (V)
|36
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 10
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 15
|Brzina četke (rpm)
|1250
|Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²)
|150 / 168
|širina okretanja prolaza (cm)
|212
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|1840
|Težina bez pribora (kg)
|696
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna metla
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
- Funkcija metenja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije