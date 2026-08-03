Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120

Visoki učinak na površini zahvaljujući brzini od 10 km/h, glavi četke s valjkom od 120 cm i spremnicima od 260 l: stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp za teške industrijske primjene.

Izvrsno usisavanje novorazvijenog brisača koji je optimiziran s obzirom na protok zraka i redizajnirana glava četke s valjkom s integriranom funkcijom metenja za skupljanje grube prljavštine znači da stroj za ribanje B 260 RI Bp s vozilom daje najbolje rezultate čišćenja – u cijelosti bez potrebe za prethodnim metenjem. Stroj je opremljen s dvije Ec turbine koje se ne troše, funkcijom automatskog punjenja koja štedi vrijeme za spremnik svježe vode od 260 litara, sustavom za ručno ispiranje spremnika, bočnim četkama, radnim svjetlom i sustavom doziranja sredstva za čišćenje DOSE. Posebno je dizajniran za najteže industrijske primjene, kao što pokazuju košara za grubu prljavštinu od nehrđajućeg čelika i čvrsti deflektorski valjci. Brzina vožnje do 10 km/h i radna širina od 120 cm omogućuju visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima. Senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost kočenjem kako bi usporio stroj ako je brzina previsoka.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120: Novo razvijena glava četke s valjkom
Novo razvijena glava četke s valjkom
Znatno poboljšani rezultati metenja i sprječava začepljenja brisača. Valjci se mogu promijeniti u nekoliko sekundi i bez alata. Izvrsni rezultati čišćenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120: Brzina vožnje 10 km/h
Brzina vožnje 10 km/h
Omogućuje visoku izvedbu površine za kratko vrijeme i brze operacije transporta. Senzor kuta upravljanja djeluje kao sigurnosna značajka pri vožnji u zavojima. Postoji automatsko kočenje ako je brzina prevelika tijekom vožnje u zavojima.
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120: Standardno uključuje dvije turbine
Standardno uključuje dvije turbine
Izvrsni rezultati usisavanja na svim površinama. Ec turbine bez trošenja. Optimiziran protok zraka s novorazvijenim brisačem.
Zavareni industrijski brisač
  • S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
  • Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
  • Robusni držač paralelograma s funkcijom izbjegavanja prepreka.
Sa sustavom za dozator sredstva za čišćenje "DOSE".
  • Štedi sredstvo za čišćenje.
  • Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
  • Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Inovativni KIK sustav
  • Veća zaštita od nepravilnog rada.
  • Smanjenje troškova servisa.
  • Optimalna prilagodba individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.
Veliki zaslon u boji
  • Pregledan prikaz aktualnog programa.
  • Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
  • Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
  • Smanjena potrošnja električne energije.
  • 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
  • Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (cm) 120
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1420
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1420
Radna širina usisavanja (cm) 114
Spremnik za svježu/prljavu vodu ( ) 260 / 260
Spremnik za otpad (l) 32
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 12000
Površinski učinak praktični (m²) 8400
Baterija (V) 36
Brzina vožnje (km/h) maks. 10
Sposobnost uspinjanja (%) maks. 15
Brzina četke (rpm) 1250
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 150 / 168
širina okretanja prolaza (cm) 212
Potrošnja vode (l/min) maks. 9
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Dopuštena ukupna težina (kg) 1840
Težina bez pribora (kg) 696
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2000 x 1380 x 1570

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • Bočna metla
  • Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje

Oprema

  • automatsko punjenje
  • Sustav ispiranja spremnika
  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Kolo upravljača s mogućnošću namještanja
  • Funkcija metenja
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • smanjenje brzine u zavojima radi veće sigurnosti
  • električni i mehanički plovni prekidač
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Stroj za ribanje i sušenje B 260 RI Bp Dose+SB+R120
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Područja primjene
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
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