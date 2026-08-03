Izvrsno usisavanje novorazvijenog brisača koji je optimiziran s obzirom na protok zraka i redizajnirana glava četke s valjkom s integriranom funkcijom metenja za skupljanje grube prljavštine znači da stroj za ribanje B 260 RI Bp s vozilom daje najbolje rezultate čišćenja – u cijelosti bez potrebe za prethodnim metenjem. Stroj je opremljen s dvije Ec turbine koje se ne troše, funkcijom automatskog punjenja koja štedi vrijeme za spremnik svježe vode od 260 litara, sustavom za ručno ispiranje spremnika, bočnim četkama, radnim svjetlom i sustavom doziranja sredstva za čišćenje DOSE. Posebno je dizajniran za najteže industrijske primjene, kao što pokazuju košara za grubu prljavštinu od nehrđajućeg čelika i čvrsti deflektorski valjci. Brzina vožnje do 10 km/h i radna širina od 120 cm omogućuju visoku površinsku učinkovitost u kratkom vremenu. Raspodjela vode automatski se optimizira tijekom vožnje u zavojima. Senzor kuta upravljanja osigurava maksimalnu sigurnost kočenjem kako bi usporio stroj ako je brzina previsoka.