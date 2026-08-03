Stroj za ribanje i sušenje B 300 RI Bp
Ekološki prihvatljiv B 300 RI Bp s nultom emisijom i spremnicima za svježu i prljavu vodu od 300 l uključuje i metenje i ribanje. Može se konfigurirati prema individualnim zahtjevima.
Ekološki kombinirani stroj B 300 RI Bp s baterijskim napajanjem bez emisija učinkovit je za dubinsko čišćenje i održavanje velikih površina. Također možete odabrati bočne četke s oprugom za zaštitu od sudara ili lijevu i desnu bočnu platformu za ribanje kao dodatnu opremu. To vam omogućuje čišćenje sve do rubova i povećava radnu širinu na 1755 milimetara. Ostale mogućnosti konfiguracije uključuju komplete za pričvršćivanje kao što su zaštita od udara, plavi reflektor i zaštitni krov. Dvije iznimno velike valjkaste četke, spremnik za vodu od 300 litara i široki i zakrivljeni brisač osiguravaju uštedu vremena i učinkovito usisavanje metenja i ribanja u jednoj radnji i pružaju učinak površine do 14 000 m²/h. Operater tada može vrlo jednostavno i praktično zbrinuti prikupljeni otpad pomoću funkcije visokog pražnjenja spremnika. Osim toga, zahvaljujući čvrstom čeličnom okviru, B 300 RI Bp također je prikladan za najteže primjene. Kombinacija EPD i praškastog premaza pruža najbolju otpornost na hrđu. Olovne baterije od 805 Ah također se mogu dodati vašoj konfiguraciji, kao i punjač baterija od 100 ampera i mnogi drugi dodaci.
Značajke i prednosti
Usisavanje s ribanjem i metenje u samo jednom prolazu
- Udvostručena produktivnost čovjeka i stroja.
- Upola kraće radno vrijeme.
- Prethodno metenje nije potrebno.
Jednostavno pražnjenje spremnika smeća
- Komforno za korisnika.
- Nema izravnog kontakta s nečistoćom.
- Pražnjenje spremnika smeća izvodi se na sjedeći.
Zakretne bočne metle/bočne strugalice četkaju s obje strane stroja
- Proširenje radne širine i do 1755 mm.
- Štiti uređaj i objekt.
- Posebno robustan i iznimno dugotrajan.
Baterijski pogon bez emisija
- Tiho čišćenje.
- Štiti zdravlje i okoliš.
- Do 40.000 m² s jednim punjenjem baterije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|1045 - 1350
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1755
|Radna širina usisavanja (mm)
|1440
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|300 / 300
|Spremnik za otpad (l)
|180
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 14000
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|10500
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|pribl. 4
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Brzina četke (rpm)
|460
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 12
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|2635
|Težina bez pribora (kg)
|1610
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parkirna kočnica
- Integrirani mehanizam za metenje
- Funkcija metenja
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Kärcher boja i koncept rada
Područja primjene
- Za uporabu u prijevozništvu i logistici
- Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.