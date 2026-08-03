Stroj za ribanje i sušenje B 300 RI Bp

Ekološki prihvatljiv B 300 RI Bp s nultom emisijom i spremnicima za svježu i prljavu vodu od 300 l uključuje i metenje i ribanje. Može se konfigurirati prema individualnim zahtjevima.

Ekološki kombinirani stroj B 300 RI Bp s baterijskim napajanjem bez emisija učinkovit je za dubinsko čišćenje i održavanje velikih površina. Također možete odabrati bočne četke s oprugom za zaštitu od sudara ili lijevu i desnu bočnu platformu za ribanje kao dodatnu opremu. To vam omogućuje čišćenje sve do rubova i povećava radnu širinu na 1755 milimetara. Ostale mogućnosti konfiguracije uključuju komplete za pričvršćivanje kao što su zaštita od udara, plavi reflektor i zaštitni krov. Dvije iznimno velike valjkaste četke, spremnik za vodu od 300 litara i široki i zakrivljeni brisač osiguravaju uštedu vremena i učinkovito usisavanje metenja i ribanja u jednoj radnji i pružaju učinak površine do 14 000 m²/h. Operater tada može vrlo jednostavno i praktično zbrinuti prikupljeni otpad pomoću funkcije visokog pražnjenja spremnika. Osim toga, zahvaljujući čvrstom čeličnom okviru, B 300 RI Bp također je prikladan za najteže primjene. Kombinacija EPD i praškastog premaza pruža najbolju otpornost na hrđu. Olovne baterije od 805 Ah također se mogu dodati vašoj konfiguraciji, kao i punjač baterija od 100 ampera i mnogi drugi dodaci.

Značajke i prednosti
Usisavanje s ribanjem i metenje u samo jednom prolazu
  • Udvostručena produktivnost čovjeka i stroja.
  • Upola kraće radno vrijeme.
  • Prethodno metenje nije potrebno.
Jednostavno pražnjenje spremnika smeća
  • Komforno za korisnika.
  • Nema izravnog kontakta s nečistoćom.
  • Pražnjenje spremnika smeća izvodi se na sjedeći.
Zakretne bočne metle/bočne strugalice četkaju s obje strane stroja
  • Proširenje radne širine i do 1755 mm.
  • Štiti uređaj i objekt.
  • Posebno robustan i iznimno dugotrajan.
Baterijski pogon bez emisija
  • Tiho čišćenje.
  • Štiti zdravlje i okoliš.
  • Do 40.000 m² s jednim punjenjem baterije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 1045 - 1350
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1755
Radna širina usisavanja (mm) 1440
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 300 / 300
Spremnik za otpad (l) 180
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 14000
Površinski učinak praktični (m²/h) 10500
Vrijeme trajanja baterije (h) pribl. 4
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Brzina četke (rpm) 460
Potrošnja vode (l/min) maks. 12
Dopuštena ukupna težina (kg) 2635
Težina bez pribora (kg) 1610
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Usisna poluga, zakrivljena

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parkirna kočnica
  • Integrirani mehanizam za metenje
  • Funkcija metenja
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • standardno dnevno svjetlo za vožnju
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
Stroj za ribanje i sušenje B 300 RI Bp
Stroj za ribanje i sušenje B 300 RI Bp
Stroj za ribanje i sušenje B 300 RI Bp
Stroj za ribanje i sušenje B 300 RI Bp
Područja primjene
  • Za uporabu u prijevozništvu i logistici
  • Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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