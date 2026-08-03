Ekološki kombinirani stroj B 300 RI Bp s baterijskim napajanjem bez emisija učinkovit je za dubinsko čišćenje i održavanje velikih površina. Također možete odabrati bočne četke s oprugom za zaštitu od sudara ili lijevu i desnu bočnu platformu za ribanje kao dodatnu opremu. To vam omogućuje čišćenje sve do rubova i povećava radnu širinu na 1755 milimetara. Ostale mogućnosti konfiguracije uključuju komplete za pričvršćivanje kao što su zaštita od udara, plavi reflektor i zaštitni krov. Dvije iznimno velike valjkaste četke, spremnik za vodu od 300 litara i široki i zakrivljeni brisač osiguravaju uštedu vremena i učinkovito usisavanje metenja i ribanja u jednoj radnji i pružaju učinak površine do 14 000 m²/h. Operater tada može vrlo jednostavno i praktično zbrinuti prikupljeni otpad pomoću funkcije visokog pražnjenja spremnika. Osim toga, zahvaljujući čvrstom čeličnom okviru, B 300 RI Bp također je prikladan za najteže primjene. Kombinacija EPD i praškastog premaza pruža najbolju otpornost na hrđu. Olovne baterije od 805 Ah također se mogu dodati vašoj konfiguraciji, kao i punjač baterija od 100 ampera i mnogi drugi dodaci.