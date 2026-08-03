B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje i odlikuje se izuzetno robusnim dizajnom. Četka i brisač izrađeni su od dugotrajnog lijevanog aluminija, što omogućuje izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 51 četka s jednim diskom pruža izvanredne rezultate čišćenja, tiho i pouzdano, od održavanja do međusobnog čišćenja, pa čak i tijekom radnog vremena. Kompaktni dizajn uređaja za čišćenje omogućava bolji pregled i manevriranje čak i u teško pristupačnim područjima. Pogon na kotačima olakšava rad i smanjuje fizičko opterećenje za korisnike. Svježa voda se jednostavno dopunjuje na bilo kojem slavinom pomoću univerzalne punionice. Osim toga, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona pomoću aplikacije "Machine connect".