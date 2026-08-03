Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D51

B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje mokrih podova s robusnim aluminijskim komponentama, D 51 četkom s jednim diskom, univerzalnom punionicom i kompatibilnošću s pametnim telefonom.

B 50 W Bp kompaktni uređaj za čišćenje podova idealan je za učinkovito čišćenje i odlikuje se izuzetno robusnim dizajnom. Četka i brisač izrađeni su od dugotrajnog lijevanog aluminija, što omogućuje izvrsno usisavanje čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima. D 51 četka s jednim diskom pruža izvanredne rezultate čišćenja, tiho i pouzdano, od održavanja do međusobnog čišćenja, pa čak i tijekom radnog vremena. Kompaktni dizajn uređaja za čišćenje omogućava bolji pregled i manevriranje čak i u teško pristupačnim područjima. Pogon na kotačima olakšava rad i smanjuje fizičko opterećenje za korisnike. Svježa voda se jednostavno dopunjuje na bilo kojem slavinom pomoću univerzalne punionice. Osim toga, napredna podešavanja i informacije mogu se lako kontrolirati putem vašeg pametnog telefona pomoću aplikacije "Machine connect".

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D51: Izuzetno kompaktan stroj
Izuzetno kompaktan stroj
Dobar pregled i izvrsna upravljivost. Jednostavan za rukovanje, siguran i robustan za sprječavanje oštećenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D51: Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Povezivost/aplikacija za pametne telefone "Machine Connect".
Prošireni raspon funkcija i informacija. Praćenje resursa, povećanje produktivnosti, informativne animacije za održavanje i rješavanje problema. Podešavanje parametara, editiranje KIK ovlaštenja.
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D51: Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Glava četke i brisač izrađeni od lijevanog aluminija
Robusne i izdržljive komponente. Manje zastoja stroja i veća produktivnost uz niže troškove.
Parabolični brisač s Linatex usnama za usisavanje
  • Savršeno usisavanje, čak i na strukturiranim površinama i u uskim zavojima.
  • Smanjeni rizik od klizanja i manje ručne obrade.
D 51 glava četke s jednim diskom
  • Tih i energetski učinkovit.
  • Čišćenje tijekom radnog vremena s dugim trajanjem baterije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²) maks. 3060
Površinski učinak praktični (m²/h) 1840
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) maks. 6
Brzina četke (rpm) 140
Sila pritiskanja četke (kg/g/cm²) 29 / 32
širina okretanja prolaza (mm) 1400
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Dopuštena ukupna težina (kg) 245
Težina bez pribora (kg) 103,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1367 x 609 x 1082

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Punjač
  • Usisna poluga, zakrivljena
  • robusna aluminijska tlačno lijevana usisna cijev

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
  • rad pomoću aplikacije
  • Tip usisne trake: Linatex®
  • Kärcher boja i koncept rada
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
  • Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
  • Easy Operation prekidač za odabir
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D51
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D51
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D51
Stroj za ribanje i sušenje B 50 W Bp+D51
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za čišćenje zgrada, u maloprodajnom sektoru ili u javnim zgradama
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
  • Za održavanje i međučišćenje, npr. u javnim zgradama
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