Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Kompaktna mašina za čišćenje podova na baterije BD 43/25 C Classic Bp Pack s radnom širinom od 43 cm, spremnicima od 25 l, disk četkom i 80-Ah Li-Ion baterijom.
Izuzetno kompaktne proporcije, radna širina od 43 centimetra i dva spremnika od 25 litara za svježu i prljavu vodu čine našu baterijsku mašinu za čišćenje podova 43/25 C Classic Bp Pack savršenim rješenjem za korištenje bilo gdje gdje je zbog nedpostatka prostora teško koristiti veće strojeve za čišćenje podova. Izvođači građevinskih usluga, hoteli i restorani ili manje trgovine imaju koristi od njegove upravljivosti, jasnog pogleda na površinu koja se čisti i tihe buke pri radu glave disk četke, što je čini pogodnom za korištenje čak i tijekom radnog vremena. Snažna litij-ionska baterija bez održavanja i kapaciteta 80 Ah napaja stroj do dva sata korištenja, a punjenje se može napuniti u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajućeg punjača baterije. Stabilnost baterije je do četiri puta veća od one kod konvencionalnih olovno-kiselinskih baterija, što znači da su ukupni troškovi stroja tijekom njegovog vijeka trajanja niži, a 43/25 C Classic Bp Pack uvijek je spreman za upotrebu.
Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterijaDugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju. Tehnologija baterija bez održavanja.
Robustan dizajnČvrsti kontrolni elementi dizajnirani za svakodnevnu upotrebu. Visoka pouzdanost i izdržljivost.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation paneluUpravljačka ploča jednostavna za navigaciju s piktogramima koji su sami po sebi razumljivi. Prekidač i elektromagnetni ventil za automatsko zaustavljanje vode. Jednostavan za rukovanje zahvaljujući kontrolnim elementima označenim bojama.
Učinkovita tehnika s 1 diskom
- Tiha i energetski učinkovita glava disk četke.
- Prikladno za primjene u čišćenju u područjima osjetljivima na buku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna širina usisavanja (mm)
|750
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|25 / 25
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|1720
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|860
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|24 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Snaga uzimanja (W)
|1100
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|44
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika
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Područja primjene
- Idealno rješenje za izvođače građevinskih usluga, hotele i restorane
- Također za čišćenje podova u manjim maloprodajnim objektima
- Za čišćenje u bolnicama i klinikama