Izuzetno kompaktne proporcije, radna širina od 43 centimetra i dva spremnika od 25 litara za svježu i prljavu vodu čine našu baterijsku mašinu za čišćenje podova 43/25 C Classic Bp Pack savršenim rješenjem za korištenje bilo gdje gdje je zbog nedpostatka prostora teško koristiti veće strojeve za čišćenje podova. Izvođači građevinskih usluga, hoteli i restorani ili manje trgovine imaju koristi od njegove upravljivosti, jasnog pogleda na površinu koja se čisti i tihe buke pri radu glave disk četke, što je čini pogodnom za korištenje čak i tijekom radnog vremena. Snažna litij-ionska baterija bez održavanja i kapaciteta 80 Ah napaja stroj do dva sata korištenja, a punjenje se može napuniti u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajućeg punjača baterije. Stabilnost baterije je do četiri puta veća od one kod konvencionalnih olovno-kiselinskih baterija, što znači da su ukupni troškovi stroja tijekom njegovog vijeka trajanja niži, a 43/25 C Classic Bp Pack uvijek je spreman za upotrebu.