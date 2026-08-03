Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Kompaktna mašina za čišćenje podova na baterije BD 43/25 C Classic Bp Pack s radnom širinom od 43 cm, spremnicima od 25 l, disk četkom i 80-Ah Li-Ion baterijom.

Izuzetno kompaktne proporcije, radna širina od 43 centimetra i dva spremnika od 25 litara za svježu i prljavu vodu čine našu baterijsku mašinu za čišćenje podova 43/25 C Classic Bp Pack savršenim rješenjem za korištenje bilo gdje gdje je zbog nedpostatka prostora teško koristiti veće strojeve za čišćenje podova. Izvođači građevinskih usluga, hoteli i restorani ili manje trgovine imaju koristi od njegove upravljivosti, jasnog pogleda na površinu koja se čisti i tihe buke pri radu glave disk četke, što je čini pogodnom za korištenje čak i tijekom radnog vremena. Snažna litij-ionska baterija bez održavanja i kapaciteta 80 Ah napaja stroj do dva sata korištenja, a punjenje se može napuniti u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajućeg punjača baterije. Stabilnost baterije je do četiri puta veća od one kod konvencionalnih olovno-kiselinskih baterija, što znači da su ukupni troškovi stroja tijekom njegovog vijeka trajanja niži, a 43/25 C Classic Bp Pack uvijek je spreman za upotrebu.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Dugotrajna litij-ionska baterija
Dugotrajna litij-ionska baterija
Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju. Tehnologija baterija bez održavanja.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Robustan dizajn
Robustan dizajn
Čvrsti kontrolni elementi dizajnirani za svakodnevnu upotrebu. Visoka pouzdanost i izdržljivost.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li: Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Upravljačka ploča jednostavna za navigaciju s piktogramima koji su sami po sebi razumljivi. Prekidač i elektromagnetni ventil za automatsko zaustavljanje vode. Jednostavan za rukovanje zahvaljujući kontrolnim elementima označenim bojama.
Učinkovita tehnika s 1 diskom
  • Tiha i energetski učinkovita glava disk četke.
  • Prikladno za primjene u čišćenju u područjima osjetljivima na buku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 430
Radna širina usisavanja (mm) 750
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 25 / 25
Površinski učinak teoretski (m²/h) 1720
Površinski učinak praktični (m²/h) 860
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 24 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Snaga uzimanja (W) 1100
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 44
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1135 x 520 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Punjač
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
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Područja primjene
  • Idealno rješenje za izvođače građevinskih usluga, hotele i restorane
  • Također za čišćenje podova u manjim maloprodajnim objektima
  • Za čišćenje u bolnicama i klinikama
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