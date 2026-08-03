Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC

BD 43/25 C Classic Bp Pack stroj za ribanje i ribanje s radnom širinom od 43 cm i spremnicima od 25 l, isporučuje se s litij-ionskom baterijom od 80 Ah i brzim punjačem kao standard.

Snažna, kompaktna, tiha: 43/25 C Classic Bp Pack stroj za ribanje s pogonom na baterije tvrtke Kärcher. Standardno ugrađena litij-ionska baterija kapaciteta 80 Ah koja ne zahtijeva održavanje – u kombinaciji s ultra niskoenergetskom i tihom glavom četke – omogućuje do dva sata čišćenja. Njegova vrlo visoka ciklična stabilnost znači da se isporučeni brzi punjač može koristiti za brzo punjenje ili potpuno punjenje baterije, prema potrebi. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu s radnom širinom od 43 centimetra i dvama spremnicima od 25 litara za svježu i prljavu vodu, mali stroj za čišćenje podova nudi maksimalnu pokretljivost, što ga čini idealnim za teško dostupna područja. Kao takav, idealan je za korištenje od strane izvođača građevinskih radova, kao i za održavanje čišćenja u hotelima, restoranima, malim trgovinama ili klinikama.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Dugotrajna litij-ionska baterija
Dugotrajna litij-ionska baterija
Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju. Tehnologija baterija bez održavanja.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Robustan dizajn
Robustan dizajn
Čvrsti kontrolni elementi dizajnirani za svakodnevnu upotrebu. Visoka pouzdanost i izdržljivost.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC: Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Upravljačka ploča jednostavna za navigaciju s piktogramima koji su sami po sebi razumljivi. Prekidač i elektromagnetni ventil za automatsko zaustavljanje vode. Jednostavan za rukovanje zahvaljujući kontrolnim elementima označenim bojama.
Učinkovita tehnika s 1 diskom
  • Tiha i energetski učinkovita glava disk četke.
  • Prikladno za primjene u čišćenju u područjima osjetljivima na buku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 430
Radna širina usisavanja (mm) 750
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 25 / 25
Površinski učinak teoretski (m²/h) 1720
Površinski učinak praktični (m²/h) 860
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 24 / 90
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 230
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Snaga uzimanja (W) 1100
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 44
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1135 x 520 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Punjač
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
Videos
Područja primjene
  • Idealno rješenje za izvođače građevinskih usluga, hotele i restorane
  • Za čišćenje u bolnicama i klinikama
  • Također za čišćenje podova u manjim maloprodajnim objektima
Pribor
Sredstva za čišćenje
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH