Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
BD 43/25 C Classic Bp Pack stroj za ribanje i ribanje s radnom širinom od 43 cm i spremnicima od 25 l, isporučuje se s litij-ionskom baterijom od 80 Ah i brzim punjačem kao standard.
Snažna, kompaktna, tiha: 43/25 C Classic Bp Pack stroj za ribanje s pogonom na baterije tvrtke Kärcher. Standardno ugrađena litij-ionska baterija kapaciteta 80 Ah koja ne zahtijeva održavanje – u kombinaciji s ultra niskoenergetskom i tihom glavom četke – omogućuje do dva sata čišćenja. Njegova vrlo visoka ciklična stabilnost znači da se isporučeni brzi punjač može koristiti za brzo punjenje ili potpuno punjenje baterije, prema potrebi. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu s radnom širinom od 43 centimetra i dvama spremnicima od 25 litara za svježu i prljavu vodu, mali stroj za čišćenje podova nudi maksimalnu pokretljivost, što ga čini idealnim za teško dostupna područja. Kao takav, idealan je za korištenje od strane izvođača građevinskih radova, kao i za održavanje čišćenja u hotelima, restoranima, malim trgovinama ili klinikama.
Značajke i prednosti
Dugotrajna litij-ionska baterijaDugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju. Tehnologija baterija bez održavanja.
Robustan dizajnČvrsti kontrolni elementi dizajnirani za svakodnevnu upotrebu. Visoka pouzdanost i izdržljivost.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation paneluUpravljačka ploča jednostavna za navigaciju s piktogramima koji su sami po sebi razumljivi. Prekidač i elektromagnetni ventil za automatsko zaustavljanje vode. Jednostavan za rukovanje zahvaljujući kontrolnim elementima označenim bojama.
Učinkovita tehnika s 1 diskom
- Tiha i energetski učinkovita glava disk četke.
- Prikladno za primjene u čišćenju u područjima osjetljivima na buku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna širina usisavanja (mm)
|750
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|25 / 25
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|1720
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|860
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|24 / 90
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|230
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Snaga uzimanja (W)
|1100
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|44
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika
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Područja primjene
- Idealno rješenje za izvođače građevinskih usluga, hotele i restorane
- Za čišćenje u bolnicama i klinikama
- Također za čišćenje podova u manjim maloprodajnim objektima