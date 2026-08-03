Snažna, kompaktna, tiha: 43/25 C Classic Bp Pack stroj za ribanje s pogonom na baterije tvrtke Kärcher. Standardno ugrađena litij-ionska baterija kapaciteta 80 Ah koja ne zahtijeva održavanje – u kombinaciji s ultra niskoenergetskom i tihom glavom četke – omogućuje do dva sata čišćenja. Njegova vrlo visoka ciklična stabilnost znači da se isporučeni brzi punjač može koristiti za brzo punjenje ili potpuno punjenje baterije, prema potrebi. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu s radnom širinom od 43 centimetra i dvama spremnicima od 25 litara za svježu i prljavu vodu, mali stroj za čišćenje podova nudi maksimalnu pokretljivost, što ga čini idealnim za teško dostupna područja. Kao takav, idealan je za korištenje od strane izvođača građevinskih radova, kao i za održavanje čišćenja u hotelima, restoranima, malim trgovinama ili klinikama.