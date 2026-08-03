Vrlo kompaktna i učinkovita step-on mašina za ribanje i ribanje BD 50/40 RS Bp kombinira manevarsku sposobnost hodajućeg stroja s brzinom stroja koji se vozi. Mali krug okretanja od cca. 120 cm omogućuje vrlo veliku pokrivenost područja, čak iu uskim, krivudavim područjima. Povišeni radni položaj pruža optimalan pregled. Sofisticirana konstrukcija diskova s ​​velikim disk četkama jamči maksimalnu učinkovitost čišćenja. Zahvaljujući brisaču koji se može okretati oko glave četke, prljava se voda može u potpunosti apsorbirati kada se okrene na licu mjesta. Brisač se može promijeniti u roku od nekoliko sekundi bez potrebe za bilo koji alat. Integrirana jedinica za metenje čini dugotrajno prethodno metenje gotovo suvišnim. Eko način rada stroja može se aktivirati pritiskom na tipku. Eko način rada omogućuje održavanje čišćenja na način koji štedi energiju i ekološki prihvatljiv način te štedi vrijeme i troškove – uz savršene rezultate čišćenja u isto vrijeme.