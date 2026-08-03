Stroj za ribanje i sušenje BD 50/40 RS Bp
Kompaktna step-on mašina za ribanje s disk inženjeringom, radnom širinom od 51cm, spremnikom od 40L i krugom okretanja 120cm. Ekolođka ušteda energije i ekološki prihvatljivo čišćenje.
Vrlo kompaktna i učinkovita step-on mašina za ribanje i ribanje BD 50/40 RS Bp kombinira manevarsku sposobnost hodajućeg stroja s brzinom stroja koji se vozi. Mali krug okretanja od cca. 120 cm omogućuje vrlo veliku pokrivenost područja, čak iu uskim, krivudavim područjima. Povišeni radni položaj pruža optimalan pregled. Sofisticirana konstrukcija diskova s velikim disk četkama jamči maksimalnu učinkovitost čišćenja. Zahvaljujući brisaču koji se može okretati oko glave četke, prljava se voda može u potpunosti apsorbirati kada se okrene na licu mjesta. Brisač se može promijeniti u roku od nekoliko sekundi bez potrebe za bilo koji alat. Integrirana jedinica za metenje čini dugotrajno prethodno metenje gotovo suvišnim. Eko način rada stroja može se aktivirati pritiskom na tipku. Eko način rada omogućuje održavanje čišćenja na način koji štedi energiju i ekološki prihvatljiv način te štedi vrijeme i troškove – uz savršene rezultate čišćenja u isto vrijeme.
Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno i pregledno rukovanje i minimalna potreba za školovanjem.
- eco!efficiency-stupanj štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Mogućnost automatskog punjenja
- Stroj se jednostavno priključuje na vodovodnu mrežu. Ako je stroj sasvim pun, dotok vode se automatski isključuje.
- To štedi vrijeme, budući da je u međuvremenu moguće obaviti druge stvari.
Eco način rada
- Štedi vrijeme, energiju, vodu i sredstva za čišćenje.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Samo 1 gumb za sve postavke čišćenja. Za pregledno i jednostavno rukovanje i malu potrebu za školovanjem.
Jednostavna zamjena
- Usisne gumice i četka mogu se zamijeniti bez alata.
- Nastavak za usisavanje moguće je zamijeniti u roku od nekoliko sekunda.
Jednistveni princip rotiranja usisnog nastavka
- Za 100%-tno usisavanje vode u svakom zavoju.
Iznimno okretan
- Za dobro manevriranje, obuhvaćanje velike površine i mali trošak naknadnog čišćenja.
Kompaktne dimenzije
- Vidno polje započinje već 30 cm ispred vrha vozila. Za predvidivo čišćenje.
Kompaktna izvedba
- Jednostavan transport i pospremanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|691
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|40 / 40
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|2805
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2000
|Baterija (V)
|36
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Potrošnja vode (l/min)
|1,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66,9
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1080
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|330
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Usisna poluga, zakrivljena
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Sustav s dva spremnika