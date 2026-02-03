BVL 5/1 Bp
Izuzetno lagan i iznimno robustan, zahvaljujući inovativnom EPP materijalu: snažni i dugotrajni bežični usisavač BVL 5/1 Bp iz Kärchera za čišćenje u najužim prostorima.
Naš ultra lagani, snažni baterijski ruksak-usisavač BVL 5/1 Bp prvi je usisavač koji zahvaljujući inovativnom EPP materijalu teži samo <4,6 kg (težina na leđima) i čija svojstva materijala istovremeno omogućuju robusnost i trajnost. S izlaznom snagom od 500 vata, dugim trajanjem baterije i spremnikom od 5 litara, ruksak usisavač prvi je izbor gdje uski prostori otežavaju čišćenje- bilo u kinu, avionu, autobusu i vlaku, za čišćenje ureda ili na stepenicama. Ergonomski okvir za nošenje i sofisticirani rad, sa svim važnim radnim i dodatnim funkcijama, kontroliranim putem upravljačke ploče na pojasu, kao i jednostavno rukovanje s odvojenim dizajnom za desnoruke i ljevoruke, osiguravaju praktičan rad bez napora. EC pogon bez četkica također je iznimno otporan na trošenje. Uz to se isporučuje i razna dodatna oprema. Opcijski je dostupan i filter HEPA 13. Pri naručivanju imajte na umu da se za ovu verziju stroja snažna Kärcher baterija + napajanje i kompatibilni punjač moraju naručiti zasebno.
Značajke i prednosti
Ultra lagani bežični leđni usisivačProizveden od iznimno laganog, inovativnog EPP-a (ekspandirani polipropilen). Omogućuje ergonomski rad. Omogućuje transport bez napora.
Visoko inovativan EPP (ekspandirani polipropilen)Posebno robustan i iznimno dugotrajan. Ultra lagan. Izuzetno ekološki prihvatljiv, jer se može 100 posto reciklirati.
Odlična ergonomijaOkvir za nošenje iznimno je udoban čak i kada se koristi tijekom duljeg razdoblja rada. Kontrolna ploča na pojasu omogućuje praktičnu kontrolu svih funkcija. Usisno crijevo može se različito spojiti za dešnjake i ljevake.
EC motor bez četkica
- Visoka otpornost na trošenje i dug životni vijek.
- Omogućuje dugotrajan rad te povećava učinkovitost i produktivnost.
eco!efficiency modus
- eco!efficiency način rada smanjuje potrošnju energije i glasnoću uređaja te produljuje trajanje baterije.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
- Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 150 (6,0 Ah) / pribl. 200 (7,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 64 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 30 (7,5 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|220 x 320 x 510
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 1 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: Čelik, kromiran
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za tapecirane površine
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
Oprema
- eco!efficiency modus
- Okvir za nošenje
Videos
Područja primjene
- Savršeno prikladan za čišćenje u avionima, autobusima i vlakovima
- Idealan u hotelima i restoranima, u maloprodaji, u kinima ili kazalištima
- Pogodan za servise u uredima, hodnicima i na stepenicama