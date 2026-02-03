Naš ultra lagani, snažni baterijski ruksak-usisavač BVL 5/1 Bp prvi je usisavač koji zahvaljujući inovativnom EPP materijalu teži samo <4,6 kg (težina na leđima) i čija svojstva materijala istovremeno omogućuju robusnost i trajnost. S izlaznom snagom od 500 vata, dugim trajanjem baterije i spremnikom od 5 litara, ruksak usisavač prvi je izbor gdje uski prostori otežavaju čišćenje- bilo u kinu, avionu, autobusu i vlaku, za čišćenje ureda ili na stepenicama. Ergonomski okvir za nošenje i sofisticirani rad, sa svim važnim radnim i dodatnim funkcijama, kontroliranim putem upravljačke ploče na pojasu, kao i jednostavno rukovanje s odvojenim dizajnom za desnoruke i ljevoruke, osiguravaju praktičan rad bez napora. EC pogon bez četkica također je iznimno otporan na trošenje. Uz to se isporučuje i razna dodatna oprema. Opcijski je dostupan i filter HEPA 13. Pri naručivanju imajte na umu da se za ovu verziju stroja snažna Kärcher baterija + napajanje i kompatibilni punjač moraju naručiti zasebno.