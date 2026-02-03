BVL 5/1 Bp

Izuzetno lagan i iznimno robustan, zahvaljujući inovativnom EPP materijalu: snažni i dugotrajni bežični usisavač BVL 5/1 Bp iz Kärchera za čišćenje u najužim prostorima.

Naš ultra lagani, snažni baterijski ruksak-usisavač BVL 5/1 Bp prvi je usisavač koji zahvaljujući inovativnom EPP materijalu teži samo <4,6 kg (težina na leđima) i čija svojstva materijala istovremeno omogućuju robusnost i trajnost. S izlaznom snagom od 500 vata, dugim trajanjem baterije i spremnikom od 5 litara, ruksak usisavač prvi je izbor gdje uski prostori otežavaju čišćenje- bilo u kinu, avionu, autobusu i vlaku, za čišćenje ureda ili na stepenicama. Ergonomski okvir za nošenje i sofisticirani rad, sa svim važnim radnim i dodatnim funkcijama, kontroliranim putem upravljačke ploče na pojasu, kao i jednostavno rukovanje s odvojenim dizajnom za desnoruke i ljevoruke, osiguravaju praktičan rad bez napora. EC pogon bez četkica također je iznimno otporan na trošenje. Uz to se isporučuje i razna dodatna oprema. Opcijski je dostupan i filter HEPA 13. Pri naručivanju imajte na umu da se za ovu verziju stroja snažna Kärcher baterija + napajanje i kompatibilni punjač moraju naručiti zasebno.

Značajke i prednosti
BVL 5/1 Bp: Ultra lagani bežični leđni usisivač
Ultra lagani bežični leđni usisivač
Proizveden od iznimno laganog, inovativnog EPP-a (ekspandirani polipropilen). Omogućuje ergonomski rad. Omogućuje transport bez napora.
BVL 5/1 Bp: Visoko inovativan EPP (ekspandirani polipropilen)
Visoko inovativan EPP (ekspandirani polipropilen)
Posebno robustan i iznimno dugotrajan. Ultra lagan. Izuzetno ekološki prihvatljiv, jer se može 100 posto reciklirati.
BVL 5/1 Bp: Odlična ergonomija
Odlična ergonomija
Okvir za nošenje iznimno je udoban čak i kada se koristi tijekom duljeg razdoblja rada. Kontrolna ploča na pojasu omogućuje praktičnu kontrolu svih funkcija. Usisno crijevo može se različito spojiti za dešnjake i ljevake.
EC motor bez četkica
  • Visoka otpornost na trošenje i dug životni vijek.
  • Omogućuje dugotrajan rad te povećava učinkovitost i produktivnost.
eco!efficiency modus
  • eco!efficiency način rada smanjuje potrošnju energije i glasnoću uređaja te produljuje trajanje baterije.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
  • Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 500
Vakuum (mbar/kPa) 223 / 22,3
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 150 (6,0 Ah) / pribl. 200 (7,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 64 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 30 (7,5 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 44 / 68
Izlazna snaga (A) 6
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 4,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 220 x 320 x 510

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 1 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: Čelik, kromiran
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Mlaznica za fuge
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora

Oprema

  • eco!efficiency modus
  • Okvir za nošenje
BVL 5/1 Bp
BVL 5/1 Bp
BVL 5/1 Bp
BVL 5/1 Bp
Videos
Područja primjene
  • Savršeno prikladan za čišćenje u avionima, autobusima i vlakovima
  • Idealan u hotelima i restoranima, u maloprodaji, u kinima ili kazalištima
  • Pogodan za servise u uredima, hodnicima i na stepenicama
