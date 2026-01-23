S nožnim prekidačem za uključivanje/isključivanje za dodatnu praktičnost, bežična električna metla EB 30/1 iz Kärchera uklanja prljavštinu unutar samo 2 milimetra rubova. Zahvaljujući teleskopskoj ručki podesivoj po visini s držačem, visina električne metle može se prilagoditi visini svakog pojedinog korisnika za savršenu ergonomiju. Osim toga, može bez napora kliziti u bilo kojem smjeru zahvaljujući integriranom kardanskom zglobu i lako se može zaključati u uspravnom položaju tijekom pauza u radu. Štoviše, njegova ravna konstrukcija (samo 9 cm) također uklanja probleme s čišćenjem ispod radijatora i namještaja. Snažna litij-ionska baterija nudi vrijeme rada od najmanje sat vremena na podovima s tepihom, dok je na tvrdim podovima vrijeme čišćenja čak i duže, oko 80 minuta. I na kraju, ali ne manje važno, brzi punjač koji se isporučuje kao standard pruža brzo vrijeme punjenja za manje od dva sata.