Električna metla EB 30/1

Tiha, temeljita i opremljena litij-ionskom baterijom i brzim punjačem – električna metla EB 30/1 pruža impresivnu brzinu i udobnost pri čišćenju tvrdih podova i podova s ​​tepihom.

S nožnim prekidačem za uključivanje/isključivanje za dodatnu praktičnost, bežična električna metla EB 30/1 iz Kärchera uklanja prljavštinu unutar samo 2 milimetra rubova. Zahvaljujući teleskopskoj ručki podesivoj po visini s držačem, visina električne metle može se prilagoditi visini svakog pojedinog korisnika za savršenu ergonomiju. Osim toga, može bez napora kliziti u bilo kojem smjeru zahvaljujući integriranom kardanskom zglobu i lako se može zaključati u uspravnom položaju tijekom pauza u radu. Štoviše, njegova ravna konstrukcija (samo 9 cm) također uklanja probleme s čišćenjem ispod radijatora i namještaja. Snažna litij-ionska baterija nudi vrijeme rada od najmanje sat vremena na podovima s tepihom, dok je na tvrdim podovima vrijeme čišćenja čak i duže, oko 80 minuta. I na kraju, ali ne manje važno, brzi punjač koji se isporučuje kao standard pruža brzo vrijeme punjenja za manje od dva sata.

Značajke i prednosti
Električna metla EB 30/1: Jednostavna zamjena baterije
Jednostavna zamjena baterije
Snažna Li-Ion baterija lako se uklanja i mijenja u jednom koraku.
Električna metla EB 30/1: Zamjena četki bez specijalnog alata
Zamjena četki bez specijalnog alata
Valjka s četkom skida se bez alata pa je stoga jednostavan za čišćenje.
Električna metla EB 30/1: Brzi punjač
Brzi punjač
Kratko vrijeme punjenja, dugo vrijeme rada: puni baterije u potpunosti za manje od dva sata.
Jednostavno vađenje i umetanje spremnika za nečistoću
  • Brzo i jednostavno pražnjenje bez kontakta s nečistoćom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina (mm) 300
Kapacitet spremnika (l) 1
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 56
Izlazna snaga (A) 1,8
Napajanje za punjač (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon (V) 7,2
Kapacitet baterije (2,5 Ah)
Trajanje baterije na tvrdim podovima (min) 51
Trajanje baterije na tepisima (min) 41
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 2,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 300 x 1340

Opseg isporuke

  • Baterija: 7,2 V / 2,5 Ah baterija (1 komad)
  • Brzi punjač BC 1/1.8
  • Valjak s četkom, standardni
  • Teleskopska drška s ručkom, podesiva po visini
  • Spremnik za otpad
Pribor
