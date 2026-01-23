Električna metla EB 30/1
Tiha, temeljita i opremljena litij-ionskom baterijom i brzim punjačem – električna metla EB 30/1 pruža impresivnu brzinu i udobnost pri čišćenju tvrdih podova i podova s tepihom.
S nožnim prekidačem za uključivanje/isključivanje za dodatnu praktičnost, bežična električna metla EB 30/1 iz Kärchera uklanja prljavštinu unutar samo 2 milimetra rubova. Zahvaljujući teleskopskoj ručki podesivoj po visini s držačem, visina električne metle može se prilagoditi visini svakog pojedinog korisnika za savršenu ergonomiju. Osim toga, može bez napora kliziti u bilo kojem smjeru zahvaljujući integriranom kardanskom zglobu i lako se može zaključati u uspravnom položaju tijekom pauza u radu. Štoviše, njegova ravna konstrukcija (samo 9 cm) također uklanja probleme s čišćenjem ispod radijatora i namještaja. Snažna litij-ionska baterija nudi vrijeme rada od najmanje sat vremena na podovima s tepihom, dok je na tvrdim podovima vrijeme čišćenja čak i duže, oko 80 minuta. I na kraju, ali ne manje važno, brzi punjač koji se isporučuje kao standard pruža brzo vrijeme punjenja za manje od dva sata.
Značajke i prednosti
Jednostavna zamjena baterijeSnažna Li-Ion baterija lako se uklanja i mijenja u jednom koraku.
Zamjena četki bez specijalnog alataValjka s četkom skida se bez alata pa je stoga jednostavan za čišćenje.
Brzi punjačKratko vrijeme punjenja, dugo vrijeme rada: puni baterije u potpunosti za manje od dva sata.
Jednostavno vađenje i umetanje spremnika za nečistoću
- Brzo i jednostavno pražnjenje bez kontakta s nečistoćom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina (mm)
|300
|Kapacitet spremnika (l)
|1
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|56
|Izlazna snaga (A)
|1,8
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon (V)
|7,2
|Kapacitet baterije
|(2,5 Ah)
|Trajanje baterije na tvrdim podovima (min)
|51
|Trajanje baterije na tepisima (min)
|41
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|2,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 300 x 1340
Opseg isporuke
- Baterija: 7,2 V / 2,5 Ah baterija (1 komad)
- Brzi punjač BC 1/1.8
- Valjak s četkom, standardni
- Teleskopska drška s ručkom, podesiva po visini
- Spremnik za otpad