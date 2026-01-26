Zahvaljujući standardnom HEPA 14 filteru sa stupnjem filtracije i odvajanja od 99,995%, naš suhi usisavač T 11/1 Classic HEPA također zadovoljava sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima poput liječničkih ordinacija ili bolnica. Filter zadržava čak i sitne čestice kao što su virusi, aerosoli i klice u rasponu od samo nekoliko mikrometara, a certificiran je u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019. Robustan, vrlo izdržljiv te izuzetno ekonomičan usisavač stvara vakuum od 235 mbar/23,5 kpa od snage 850W, što jamči vrhunske rezultate usisavanja uz istovremeno vrlo nisku radnu buku od samo 61 dB (A). Također se može koristiti bez problema u bilo koje doba dana na lokacijama na kojima se mora izbjegavati buka. S zapreminom spremnika od 11 litara, težinom od samo 4,2 kg, praktičnom ručkom za nošenje i ergonomskim savijanjem, T 11/1 Classic HEPA otporan na nagib vrlo je kompaktan, lak za transport i omogućuje kontinuirani rad bez umora . Pribor poput usisne cijevi i podne mlaznice može se lako spremiti na usisavač, isporučuje se i vrećica za filtriranje od flisa.