Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA
Higijenski i ekonomičan: naš suhi usisavač T 11/1 Classic HEPA impresionira velikom snagom usisavanja, HEPA 14 filterom, malom težinom i izvrsnim omjerom cijene i performansi.
Zahvaljujući standardnom HEPA 14 filteru sa stupnjem filtracije i odvajanja od 99,995%, naš suhi usisavač T 11/1 Classic HEPA također zadovoljava sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima poput liječničkih ordinacija ili bolnica. Filter zadržava čak i sitne čestice kao što su virusi, aerosoli i klice u rasponu od samo nekoliko mikrometara, a certificiran je u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019. Robustan, vrlo izdržljiv te izuzetno ekonomičan usisavač stvara vakuum od 235 mbar/23,5 kpa od snage 850W, što jamči vrhunske rezultate usisavanja uz istovremeno vrlo nisku radnu buku od samo 61 dB (A). Također se može koristiti bez problema u bilo koje doba dana na lokacijama na kojima se mora izbjegavati buka. S zapreminom spremnika od 11 litara, težinom od samo 4,2 kg, praktičnom ručkom za nošenje i ergonomskim savijanjem, T 11/1 Classic HEPA otporan na nagib vrlo je kompaktan, lak za transport i omogućuje kontinuirani rad bez umora . Pribor poput usisne cijevi i podne mlaznice može se lako spremiti na usisavač, isporučuje se i vrećica za filtriranje od flisa.
Značajke i prednosti
Visoko učinkoviti HEPA 14 filterZa najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Visoki stupanj filtracije i odvajanja od 99,995% zadržava sitne čestice. Ovjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019.
Mala težinaBez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
Vrlo niska radna buka od samo 61 dB (A)Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću. Niska radna buka štiti korisnika.
Izdržljiv i robustan dizajn stroja
- Jednostavan i udoban za transport i skladištenje.
- Robusni odbojnik štiti uređaj od udaraca.
- Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|11
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|61
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|385 x 285 x 385
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 350 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Preklopiva podna mlaznica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 14 filter
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Kvačica za kabel
- Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepih
- Zdravstvo