Usisavač za suho usisavanje T 12/1 eco!efficiency

Energetski učinkovit, tih, upravljiv, otporan na nagib, jednostavan za upravljanje i uz visoku razinu udobnosti korisnika, naš suhi usisavač T 12/1 eco!efficiency impresionira u svakodnevnoj upotrebi.

Naš suhi usisavač T 12/1 eco!efficiency impresionira velikom snagom usisavanja i do 40 posto manjom potrošnjom energije u usporedbi sa sličnim strojevima. Bilo da se radi o čišćenju u uredima, maloprodaji, restoranima, ali i u posebno osjetljivim područjima kao što su bolnice ili hoteli: moćan i robustan suhi usisavač sa zaštitom od udara impresionira sigurnošću od prevrtanja, vrlo glatkim radom, velikom upravljivošću i niskom radnom bukom. Čak i kada je vreća filtra puna, snaga usisavanja zadržava se gotovo u potpunosti zahvaljujući savršeno koordiniranom motoru, protoku zraka i 6-smjernom sustavu filtra. Nožni prekidač, pametan mehanizam za uskakanje na usisnom crijevu, parkirni položaj za podnu mlaznicu, organizator kabela integriran na glavi turbine- kabel za napajanje također se može pričvrstiti na sklopivu kuku kabela, a zavoj u obliku delte osigurava jednostavno i udobno rukovanje. HEPA filtar visokih performansi dostupan je i za najzahtjevnije primjene.

Značajke i prednosti
Ovako je ušteda energije zabavna!
  • Niska potrošnja energije (500 W).
  • Do 40% uštede energije uz istodobno visoke performanse čišćenja.
Ugrađeno spremište za kabel
  • Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Mala glasnoća
  • Prikladno za upotrebu u područjima osjetljivim na buku zahvaljujući niskoj radnoj buci.
  • Primjene noćnog čišćenja također su moguće bez problema.
Jednostavan servis
  • Jednostavna, brza zamjena kabela za napajanje, čak i bez ikakvog predznanja.
  • Smanjuje vrijeme i troškove usluge.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Vakuum (mbar/kPa) 185 / 18,5
Količina zraka (l/s) 46
Nazivna snaga (W) 500
Kapacitet spremnika (l) 12
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 6,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 410 x 315 x 340

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika
  • Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
  • Kvačica za kabel
  • Utični mrežni kabel: Standard
Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
