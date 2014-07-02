Usisavač za suho usisavanje T 12/1 eco!efficiency
Energetski učinkovit, tih, upravljiv, otporan na nagib, jednostavan za upravljanje i uz visoku razinu udobnosti korisnika, naš suhi usisavač T 12/1 eco!efficiency impresionira u svakodnevnoj upotrebi.
Naš suhi usisavač T 12/1 eco!efficiency impresionira velikom snagom usisavanja i do 40 posto manjom potrošnjom energije u usporedbi sa sličnim strojevima. Bilo da se radi o čišćenju u uredima, maloprodaji, restoranima, ali i u posebno osjetljivim područjima kao što su bolnice ili hoteli: moćan i robustan suhi usisavač sa zaštitom od udara impresionira sigurnošću od prevrtanja, vrlo glatkim radom, velikom upravljivošću i niskom radnom bukom. Čak i kada je vreća filtra puna, snaga usisavanja zadržava se gotovo u potpunosti zahvaljujući savršeno koordiniranom motoru, protoku zraka i 6-smjernom sustavu filtra. Nožni prekidač, pametan mehanizam za uskakanje na usisnom crijevu, parkirni položaj za podnu mlaznicu, organizator kabela integriran na glavi turbine- kabel za napajanje također se može pričvrstiti na sklopivu kuku kabela, a zavoj u obliku delte osigurava jednostavno i udobno rukovanje. HEPA filtar visokih performansi dostupan je i za najzahtjevnije primjene.
Značajke i prednosti
Ovako je ušteda energije zabavna!
- Niska potrošnja energije (500 W).
- Do 40% uštede energije uz istodobno visoke performanse čišćenja.
Ugrađeno spremište za kabel
- Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Mala glasnoća
- Prikladno za upotrebu u područjima osjetljivim na buku zahvaljujući niskoj radnoj buci.
- Primjene noćnog čišćenja također su moguće bez problema.
Jednostavan servis
- Jednostavna, brza zamjena kabela za napajanje, čak i bez ikakvog predznanja.
- Smanjuje vrijeme i troškove usluge.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Količina zraka (l/s)
|46
|Nazivna snaga (W)
|500
|Kapacitet spremnika (l)
|12
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|410 x 315 x 340
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Preklopiva podna mlaznica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
- Kvačica za kabel
- Utični mrežni kabel: Standard
Videos
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću