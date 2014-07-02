Naš suhi usisavač T 12/1 eco!efficiency impresionira velikom snagom usisavanja i do 40 posto manjom potrošnjom energije u usporedbi sa sličnim strojevima. Bilo da se radi o čišćenju u uredima, maloprodaji, restoranima, ali i u posebno osjetljivim područjima kao što su bolnice ili hoteli: moćan i robustan suhi usisavač sa zaštitom od udara impresionira sigurnošću od prevrtanja, vrlo glatkim radom, velikom upravljivošću i niskom radnom bukom. Čak i kada je vreća filtra puna, snaga usisavanja zadržava se gotovo u potpunosti zahvaljujući savršeno koordiniranom motoru, protoku zraka i 6-smjernom sustavu filtra. Nožni prekidač, pametan mehanizam za uskakanje na usisnom crijevu, parkirni položaj za podnu mlaznicu, organizator kabela integriran na glavi turbine- kabel za napajanje također se može pričvrstiti na sklopivu kuku kabela, a zavoj u obliku delte osigurava jednostavno i udobno rukovanje. HEPA filtar visokih performansi dostupan je i za najzahtjevnije primjene.