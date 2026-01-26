Usisavač za suho usisavanje T 15/1

Nadopunjujemo naš postojeći, komercijalni asortiman suhih usisivača modelom T 15/1 te ponovo na ovo važno tržište donosimo izvrstan model.

Iznimno tihi usisivač kombinira visoku razinu ergonomičnosti zahvaljujući ugrađenom crijevu, kabelu i držačima za pribor, kao i 2 položajima za odlaganje podnih mlaznica s izvrsnom usisnom snagom i iznimnim radijusom rada.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 15/1: Gleitflex kabel
Gleitflex kabel
Posebno fleksibilan, čvrst, dugotrajan Highflex kabel za napajanje. Može se zamotati oko vrha stroja ili objesiti na kukicu za kabel.
Usisavač za suho usisavanje T 15/1: Integrirani spremnik za pribor
Integrirani spremnik za pribor
Kompaktno integriran pribor na stražnjoj strani omogućuje brz pristup u svakoj situaciji čišćenja.
Usisavač za suho usisavanje T 15/1: Rukovanje pritiskom noge
Rukovanje pritiskom noge
Nema napornog sagibanja u svakodnevnom radu.
Košara za glavni filtar
  • Veliki trajni glavni filtar izrađen od najlona koji se može prati za optimalno odvajanje prašine. Za korištenje sa ili bez filter vrećice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napajanje (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 220 / 22
Količina zraka (l/s) 43
Nazivna snaga (W) 700
Kapacitet spremnika (l) 15
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 15
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 434 x 316 x 400

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: Čelik, kromiran
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Mlaznica za fuge
  • Usisna četkica
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika
  • Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
  • Kvačica za kabel
  • Utični mrežni kabel: Fleksibilno
  • Integrirani spremnik za pribor
