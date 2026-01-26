Usisavač za suho usisavanje T 15/1
Nadopunjujemo naš postojeći, komercijalni asortiman suhih usisivača modelom T 15/1 te ponovo na ovo važno tržište donosimo izvrstan model.
Iznimno tihi usisivač kombinira visoku razinu ergonomičnosti zahvaljujući ugrađenom crijevu, kabelu i držačima za pribor, kao i 2 položajima za odlaganje podnih mlaznica s izvrsnom usisnom snagom i iznimnim radijusom rada.
Značajke i prednosti
Gleitflex kabelPosebno fleksibilan, čvrst, dugotrajan Highflex kabel za napajanje. Može se zamotati oko vrha stroja ili objesiti na kukicu za kabel.
Integrirani spremnik za priborKompaktno integriran pribor na stražnjoj strani omogućuje brz pristup u svakoj situaciji čišćenja.
Rukovanje pritiskom nogeNema napornog sagibanja u svakodnevnom radu.
Košara za glavni filtar
- Veliki trajni glavni filtar izrađen od najlona koji se može prati za optimalno odvajanje prašine. Za korištenje sa ili bez filter vrećice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napajanje (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Količina zraka (l/s)
|43
|Nazivna snaga (W)
|700
|Kapacitet spremnika (l)
|15
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|15
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|434 x 316 x 400
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: Čelik, kromiran
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za tapecirane površine
- Mlaznica za fuge
- Usisna četkica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
- Kvačica za kabel
- Utični mrežni kabel: Fleksibilno
- Integrirani spremnik za pribor