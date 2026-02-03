Usisavač za suho usisavanje T 15/1 HEPA
Ažuriramo postojeću komercijalnu paletu suhih usisavača sa suhim usisavačem T 15/1 i ponovno zaokupljamo ovaj važan segment tržišta vrhunskim modelom.
Izuzetno tihi usisavač kombinira visoku razinu ergonomske udobnosti zahvaljujući integriranom crijevu, kabela i spremniku pribora, kao i 2 parkirna mjesta za podnu mlaznicu s izvrsnom snagom usisavanja i ogromnim radnim radijusom.
Značajke i prednosti
Visokoučinkoviti HEPA-13 filterOvjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019. Za najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Visok stupanj filtriranja i odvajanja od 99,95% zadržava sitne čestice.
Vrlo niska radna buka od samo 62 dBIdealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću. Niska radna buka štiti korisnika.
Integrirani spremnik za priborKompaktno integriran pribor na stražnjoj strani omogućuje brz pristup u svakoj situaciji čišćenja.
Gleitflex kabel
- Žuti kabel je izuzetno čvrst, fleksibilan i otporan na uvijanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Količina zraka (l/s)
|43
|Nazivna snaga (W)
|700
|Kapacitet spremnika (l)
|15
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|15
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|434 x 316 x 400
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: Čelik, kromiran
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za tapecirane površine
- Mlaznica za fuge
- Usisna četkica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
- Utični mrežni kabel: Fleksibilno
Videos
Područja primjene
- Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepih