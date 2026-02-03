Usisavač za suho usisavanje T 15/1 HEPA

Ažuriramo postojeću komercijalnu paletu suhih usisavača sa suhim usisavačem T 15/1 i ponovno zaokupljamo ovaj važan segment tržišta vrhunskim modelom.

Izuzetno tihi usisavač kombinira visoku razinu ergonomske udobnosti zahvaljujući integriranom crijevu, kabela i spremniku pribora, kao i 2 parkirna mjesta za podnu mlaznicu s izvrsnom snagom usisavanja i ogromnim radnim radijusom.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 HEPA: Visokoučinkoviti HEPA-13 filter
Visokoučinkoviti HEPA-13 filter
Ovjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019. Za najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Visok stupanj filtriranja i odvajanja od 99,95% zadržava sitne čestice.
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 HEPA: Vrlo niska radna buka od samo 62 dB
Vrlo niska radna buka od samo 62 dB
Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću. Niska radna buka štiti korisnika.
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 HEPA: Integrirani spremnik za pribor
Integrirani spremnik za pribor
Kompaktno integriran pribor na stražnjoj strani omogućuje brz pristup u svakoj situaciji čišćenja.
Gleitflex kabel
  • Žuti kabel je izuzetno čvrst, fleksibilan i otporan na uvijanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Vakuum (mbar/kPa) 220 / 22
Količina zraka (l/s) 43
Nazivna snaga (W) 700
Kapacitet spremnika (l) 15
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 15
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 434 x 316 x 400

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: Čelik, kromiran
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Mlaznica za fuge
  • Usisna četkica
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika
  • Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
  • Utični mrežni kabel: Fleksibilno
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 HEPA
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 HEPA
Videos
Područja primjene
  • Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepih
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH