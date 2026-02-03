T 15/1 Adv HEPA usisavač za suho usisavanje odlikuje se prvoklasnom usisnom snagom, ultra tihim radom, robusnošću, impresivnim omjerom cijene i kvalitete te opsežnim izborom dodatne opreme. Zahvaljujući HEPA 14 filtru, zajamčena je usklađenost s najvišim sigurnosnim standardima u higijenski osjetljivim područjima. Njegova robusnost očituje se u značajkama kao što su šasija, kućište, branik i veliki kotači. Resursi se čuvaju od samog početka zahvaljujući 45 postotnom sadržaju recikliranog materijala*. Budući da 15/1 Adv HEPA radi iznimno tiho na samo 52 dB(A) s velikom snagom usisavanja, najprikladniji je za dnevno čišćenje i mjesta osjetljiva na buku. Kompaktan je, otporan na naginjanje i upravljiv te ima spremnik zapremnine od 15 litara. Uz sklopivu ručku, usisavač se može prenositi ergonomski i blizu tijela. Mlaznice za pukotine i presvlake su uključene i uvijek se mogu pohraniti na dohvat ruke. Posebno opsežna dodatna oprema uključena je isporuku T 15/1 Adv HEPA: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana, po visini podesiva teleskopska usisna cijev od aluminija, izmjenjiva mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine, mlaznica za presvlake i HEPA 14 filter.