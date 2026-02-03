Usisavač za suho usisavanje T 15/1 HEPA
T 15/1 Adv HEPA fokusiran je na higijenu, održiv je i ultra tih te nudi učinkovit HEPA 14 filter i širok raspon dodataka uz veliku usisnu snagu.
T 15/1 Adv HEPA usisavač za suho usisavanje odlikuje se prvoklasnom usisnom snagom, ultra tihim radom, robusnošću, impresivnim omjerom cijene i kvalitete te opsežnim izborom dodatne opreme. Zahvaljujući HEPA 14 filtru, zajamčena je usklađenost s najvišim sigurnosnim standardima u higijenski osjetljivim područjima. Njegova robusnost očituje se u značajkama kao što su šasija, kućište, branik i veliki kotači. Resursi se čuvaju od samog početka zahvaljujući 45 postotnom sadržaju recikliranog materijala*. Budući da 15/1 Adv HEPA radi iznimno tiho na samo 52 dB(A) s velikom snagom usisavanja, najprikladniji je za dnevno čišćenje i mjesta osjetljiva na buku. Kompaktan je, otporan na naginjanje i upravljiv te ima spremnik zapremnine od 15 litara. Uz sklopivu ručku, usisavač se može prenositi ergonomski i blizu tijela. Mlaznice za pukotine i presvlake su uključene i uvijek se mogu pohraniti na dohvat ruke. Posebno opsežna dodatna oprema uključena je isporuku T 15/1 Adv HEPA: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana, po visini podesiva teleskopska usisna cijev od aluminija, izmjenjiva mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine, mlaznica za presvlake i HEPA 14 filter.
Značajke i prednosti
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijaliProizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂
Visoko učinkoviti HEPA 14 filterZa najviše sigurnosne standarde na higijenskim lokacijama Visok filtracijski i razdvajajući stupanj: 99,995%.
Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)Savršeno za dnevno čišćenje. Smanjena buka čak i noću. Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
- Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela
- Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač
- Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Utični mrežni kabel
- Jednostavna i brza zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja.
- Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
- Izbjegava ili smanjuje troškove servisa.
Ručno pohranjivanje kabela
- Napojni kabel se može pohraniti u nekoliko sekundi.
- Štedi vrijeme: pohrana kabela u par sekundi
- Napojni kabel se ne zapetljava i uvijek je namotan.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Jednostavno nošenje preko stepenica.
Jednostavan koncept upravljanja
- Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
- Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
- Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj.
- Visokokvalitetna filter košara i filter vrećica od flisa.
- Visinom podesiva, lagana teleskopska usisna cijev od aluminija.
Integrirani spremnik za pribor
- Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj: pohranjene u glavi uređaja.
- Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
- Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|585
|Kapacitet spremnika (l)
|15
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|440 x 250 x 410
* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za parket
- Mlaznica za tapecirane površine
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 14 filter
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
- Pametni sustav za uvlačenje kabela
- Utični mrežni kabel: Standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepih
- Dnevno čišćenje