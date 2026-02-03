Uspravni usisavač s četkom CV 30/1

Usisivač s četkom za tepih CV 30/1 uvjerava pantentiranom centrifugalnom spojkom, trostrukim sustavom filtriranja, promjenom četke bez specijalnog alata i brzom izmjenom el. mrežnog kabela za uštedu vremena.

S velikom radnom širinom od 300 milimetara, Kärcherov usisivač za tepihe s četkom CV 30/1 idealan je za čišćenje većih površina- bilo u maloprodajnim prostorima, salonima, hotelima, restoranima ili u drugim objektima. Kutovi, rubovi i male površine brzo i temeljito se čiste pomoću integrirane ručne usisne cijevi, koja se lako sprema u uređaj. Inovativni integrirani dodaci poput patentirane centrifugalne spojke koja automatski zaustavlja okretanje valjaka kada dođe do blokade istih. Kao i automatsko spuštanje četke prilikom početka rada, na taj se način dok je uređaj u mirovanja, sprječava deformacija metlica valjkaste četke kao i same tapecirane površine. Dokazuju sofisticiranost i sigurnost uređaja. Dvije stabilne spojke između glave četke i usisnog dijela, kao i klizna ploča izrađena od visokokvalitetne plastike, reprezentativni su za naše visoke standarde kvalitete. Udobno je i rukovanje uređajem: Ako je potrebno, četku možete zamijeniti lako i bez specijalnog alata. Čak se i kabel napajanja može zamijeniti bez ikakvog prethodnog znanja i odlaska u servis, zahvaljujući sustavu brze izmjene.

Značajke i prednosti
Uspravni usisavač s četkom CV 30/1: Ručno namještanje valjka s četkom
Ručno namještanje valjka s četkom
Valjak s četkom se zahvaljujući namještanju po visini može prilagoditi svakoj visini tepiha.
Uspravni usisavač s četkom CV 30/1: Zamjena četki bez specijalnog alata
Zamjena četki bez specijalnog alata
U sekundi zamijenite valjkaste četke, bez upotrebe specijalnog alata
Uspravni usisavač s četkom CV 30/1: Brza i jednostavna promjena el.mrežnog kabela
Brza i jednostavna promjena el.mrežnog kabela
Ušteda vremena i novca zahvaljujući mogućnosti zamjene el. mrežnog kabela bez potrebnog stručnog znanja
Patentirana centrifugalna spojka
  • Za duži vijek trajanja: inovativna patentirana centrifugalna spojka štiti cijelu glavu četkice od preopterećenja, čime se izbjegavaju visoki troškovi servisiranja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Radna širina (cm) 30
Vakuum (mbar/kPa) 193 / 19,3
Količina zraka (l/s) 43
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 5,5
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 8,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 340 x 310 x 1215

Opseg isporuke

  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Usisna cijev, izmjenjiva
  • Elastično usisno crijevo
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Valjak s četkom, standardni: 1 Komad(a)
  • Filtarska pjena: 1 Komad(a)

Oprema

  • Prikaz stanja filtra
  • Utični mrežni kabel: Standard
  • Ručka podesiva po visini
  • Klasa zaštite: II
