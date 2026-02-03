S velikom radnom širinom od 300 milimetara, Kärcherov usisivač za tepihe s četkom CV 30/1 idealan je za čišćenje većih površina- bilo u maloprodajnim prostorima, salonima, hotelima, restoranima ili u drugim objektima. Kutovi, rubovi i male površine brzo i temeljito se čiste pomoću integrirane ručne usisne cijevi, koja se lako sprema u uređaj. Inovativni integrirani dodaci poput patentirane centrifugalne spojke koja automatski zaustavlja okretanje valjaka kada dođe do blokade istih. Kao i automatsko spuštanje četke prilikom početka rada, na taj se način dok je uređaj u mirovanja, sprječava deformacija metlica valjkaste četke kao i same tapecirane površine. Dokazuju sofisticiranost i sigurnost uređaja. Dvije stabilne spojke između glave četke i usisnog dijela, kao i klizna ploča izrađena od visokokvalitetne plastike, reprezentativni su za naše visoke standarde kvalitete. Udobno je i rukovanje uređajem: Ako je potrebno, četku možete zamijeniti lako i bez specijalnog alata. Čak se i kabel napajanja može zamijeniti bez ikakvog prethodnog znanja i odlaska u servis, zahvaljujući sustavu brze izmjene.