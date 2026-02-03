Uspravni usisavač s četkom CV 30/1
Usisivač s četkom za tepih CV 30/1 uvjerava pantentiranom centrifugalnom spojkom, trostrukim sustavom filtriranja, promjenom četke bez specijalnog alata i brzom izmjenom el. mrežnog kabela za uštedu vremena.
S velikom radnom širinom od 300 milimetara, Kärcherov usisivač za tepihe s četkom CV 30/1 idealan je za čišćenje većih površina- bilo u maloprodajnim prostorima, salonima, hotelima, restoranima ili u drugim objektima. Kutovi, rubovi i male površine brzo i temeljito se čiste pomoću integrirane ručne usisne cijevi, koja se lako sprema u uređaj. Inovativni integrirani dodaci poput patentirane centrifugalne spojke koja automatski zaustavlja okretanje valjaka kada dođe do blokade istih. Kao i automatsko spuštanje četke prilikom početka rada, na taj se način dok je uređaj u mirovanja, sprječava deformacija metlica valjkaste četke kao i same tapecirane površine. Dokazuju sofisticiranost i sigurnost uređaja. Dvije stabilne spojke između glave četke i usisnog dijela, kao i klizna ploča izrađena od visokokvalitetne plastike, reprezentativni su za naše visoke standarde kvalitete. Udobno je i rukovanje uređajem: Ako je potrebno, četku možete zamijeniti lako i bez specijalnog alata. Čak se i kabel napajanja može zamijeniti bez ikakvog prethodnog znanja i odlaska u servis, zahvaljujući sustavu brze izmjene.
Značajke i prednosti
Ručno namještanje valjka s četkomValjak s četkom se zahvaljujući namještanju po visini može prilagoditi svakoj visini tepiha.
Zamjena četki bez specijalnog alataU sekundi zamijenite valjkaste četke, bez upotrebe specijalnog alata
Brza i jednostavna promjena el.mrežnog kabelaUšteda vremena i novca zahvaljujući mogućnosti zamjene el. mrežnog kabela bez potrebnog stručnog znanja
Patentirana centrifugalna spojka
- Za duži vijek trajanja: inovativna patentirana centrifugalna spojka štiti cijelu glavu četkice od preopterećenja, čime se izbjegavaju visoki troškovi servisiranja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina (cm)
|30
|Vakuum (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Količina zraka (l/s)
|43
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|5,5
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|8,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|340 x 310 x 1215
Opseg isporuke
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Usisna cijev, izmjenjiva
- Elastično usisno crijevo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Valjak s četkom, standardni: 1 Komad(a)
- Filtarska pjena: 1 Komad(a)
Oprema
- Prikaz stanja filtra
- Utični mrežni kabel: Standard
- Ručka podesiva po visini
- Klasa zaštite: II