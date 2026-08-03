Snažan, ekonomičan i ekološki: naš baterijski puhač lišća LB 930/36 Bp Pack potpuno oduševljava. Vrlo brzo uklanja lišće, ostatke smeća i ostale nečistoće – posebno na teško dostupnim mjestima. Pritom je tako tih da se bez problema može upotrebljavati čak i u područjima osjetljivim na buku kao u stambenim područjima ili u blizini škola, bolnica ili čak noću. Osim toga, ne emitira štetne tvari ili druge tvari štetne za klimu, vrlo je praktičan za rukovanje i oduševljava samo minimalnim troškovima rada i održavanja.