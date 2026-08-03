Puhač lišća LB 930/36 Bp pack

Brzo, temeljito i prije svega tiho uklanjanje lišća i ostale nečistoće glavno je područje primjene našeg baterijskog puhača lišća LB 930/36 Bp Pack. Pritom radi potpuno bez emisija.

Snažan, ekonomičan i ekološki: naš baterijski puhač lišća LB 930/36 Bp Pack potpuno oduševljava. Vrlo brzo uklanja lišće, ostatke smeća i ostale nečistoće – posebno na teško dostupnim mjestima. Pritom je tako tih da se bez problema može upotrebljavati čak i u područjima osjetljivim na buku kao u stambenim područjima ili u blizini škola, bolnica ili čak noću. Osim toga, ne emitira štetne tvari ili druge tvari štetne za klimu, vrlo je praktičan za rukovanje i oduševljava samo minimalnim troškovima rada i održavanja.

Značajke i prednosti
Puhač lišća LB 930/36 Bp pack: Metalno strugalo
Metalno strugalo
Uklanjanje ljepljivih ostataka i nečistoće. Štiti kraj cijevi za puhanje od oštećenja.
Puhač lišća LB 930/36 Bp pack: Mlaznica za veliku brzinu
Mlaznica za veliku brzinu
Koncentrira snagu puhanja na manje područje. Također s lakoćom uklanja vlažno lišće i prljavštinu.
Puhač lišća LB 930/36 Bp pack: Kontinuirano namjestiv broj okretaja i gumb Turbo
Kontinuirano namjestiv broj okretaja i gumb Turbo
Optimizirana prilagodba brzine ispuhivanja i povećanje snage prema potrebi. Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i nečistoće.
Udoban pojas za ramena
  • Omogućuje ugodan, udoban radni položaj za rad bez umaranja.
  • Izbalansirana konstrukcija.
Do 50 posto tiše od benzinskih uređaja
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću.
  • Manje opterećenje za ljude i okoliš.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dugi životni vijek.
  • Mali razvoj topline i velika učinkovitost.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
  • Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Nema emisije štetnih tvari i CO2
  • Štiti okoliš i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u usporedbi s benzinskim uređajima
  • Rad bez umaranja tijekom dugog vremena.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 posto niži troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan jer nema da troškova za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Brzina protoka zraka (m³/h) 930
Brzina rada (m/s) maks. 60
Snaga ispuhivanja (N) 14
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Kapacitet (Ah) 6
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 50 (7,5 Ah)
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Duljina kabela punjača baterija (m) 1,2
Težina bez pribora (kg) 3
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 840 x 150 x 340

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Standardna mlaznica s metalnim strugalom
  • Mlaznica za veliku brzinu
  • Naramenica

Oprema

  • Baterija: 36 V/6,0 Ah Battery Power+ baterija (1 kom.)
  • Punjač: Brzi punjač 36 V Battery Power+ brzi punjač(1 kom.)
Puhač lišća LB 930/36 Bp pack
Puhač lišća LB 930/36 Bp pack
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Područja primjene
  • Za čišćenje manjih do srednje velikih površina i uklanjanje laganog smeća
  • Za uklanjanje prljavštine na teško dostupnim mjestima
  • Za uklanjanje lišća, odrezanog zelenila, prljavštine i smeća
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
Pribor
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