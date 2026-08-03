Puhač lišća LB 930/36 Bp pack
Brzo, temeljito i prije svega tiho uklanjanje lišća i ostale nečistoće glavno je područje primjene našeg baterijskog puhača lišća LB 930/36 Bp Pack. Pritom radi potpuno bez emisija.
Snažan, ekonomičan i ekološki: naš baterijski puhač lišća LB 930/36 Bp Pack potpuno oduševljava. Vrlo brzo uklanja lišće, ostatke smeća i ostale nečistoće – posebno na teško dostupnim mjestima. Pritom je tako tih da se bez problema može upotrebljavati čak i u područjima osjetljivim na buku kao u stambenim područjima ili u blizini škola, bolnica ili čak noću. Osim toga, ne emitira štetne tvari ili druge tvari štetne za klimu, vrlo je praktičan za rukovanje i oduševljava samo minimalnim troškovima rada i održavanja.
Značajke i prednosti
Metalno strugaloUklanjanje ljepljivih ostataka i nečistoće. Štiti kraj cijevi za puhanje od oštećenja.
Mlaznica za veliku brzinuKoncentrira snagu puhanja na manje područje. Također s lakoćom uklanja vlažno lišće i prljavštinu.
Kontinuirano namjestiv broj okretaja i gumb TurboOptimizirana prilagodba brzine ispuhivanja i povećanje snage prema potrebi. Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i nečistoće.
Udoban pojas za ramena
- Omogućuje ugodan, udoban radni položaj za rad bez umaranja.
- Izbalansirana konstrukcija.
Do 50 posto tiše od benzinskih uređaja
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću.
- Manje opterećenje za ljude i okoliš.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dugi životni vijek.
- Mali razvoj topline i velika učinkovitost.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
- Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Nema emisije štetnih tvari i CO2
- Štiti okoliš i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u usporedbi s benzinskim uređajima
- Rad bez umaranja tijekom dugog vremena.
- Čuva zdravlje korisnika.
Do 90 posto niži troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan jer nema da troškova za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Brzina protoka zraka (m³/h)
|930
|Brzina rada (m/s)
|maks. 60
|Snaga ispuhivanja (N)
|14
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|6
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 50 (7,5 Ah)
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Duljina kabela punjača baterija (m)
|1,2
|Težina bez pribora (kg)
|3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|840 x 150 x 340
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Standardna mlaznica s metalnim strugalom
- Mlaznica za veliku brzinu
- Naramenica
Oprema
- Baterija: 36 V/6,0 Ah Battery Power+ baterija (1 kom.)
- Punjač: Brzi punjač 36 V Battery Power+ brzi punjač(1 kom.)
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje manjih do srednje velikih površina i uklanjanje laganog smeća
- Za uklanjanje prljavštine na teško dostupnim mjestima
- Za uklanjanje lišća, odrezanog zelenila, prljavštine i smeća
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.