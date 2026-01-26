Ultra visokotlačni perač HD 9/50-4 Cage
Koristi pritisak do 500 bara za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine. Robusni dizajn kaveza omogućuje siguran utovar kranom. S principom vreća-kolica za lakši transport.
Praktičan i praktičan: držač cijevi i integrirana kuka za crijevo osiguravaju da je pribor spreman za stroj. Brojač sati uvijek pokazuje točno vrijeme rada crpke. Sigurno skladištenje: Pribor i alati pohranjeni su u zaštićenoj kutiji. Jednostavan za premještanje: princip kolica omogućuje jednostavan transport stroja čak i na teško dostupna područja. Pouzdan i siguran: Kärchers pumpa s radilicom visokih performansi osigurava optimalan tlak. Dodatna zaštita od rada na suho štiti stroj kao i korisnika.
Značajke i prednosti
Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinom
- Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Siguran smještaj
- Pribor i alat čuvaju se u zaštićenom pretincu. Tako je uvijek sve pospremljeno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
|Protok (l/h)
|500 - 900
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 60
|Gorivo
|Električni
|Snaga motora (kW)
|15
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|440
|Frekvencija (Hz)
|60
|Tip pumpe
|Kärcher crpka sa zglobnom osovinom, maksimalnog učinka
|Težina bez pribora (kg)
|150
|Težina (s priborom) (kg)
|195
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|930 x 800 x 920
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Industrijski pištolj
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 700 mm
- Mlaznica s plosnatim mlazom
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Heavy duty
- Sigurnosni ventil
- Brojač proteklog vremena