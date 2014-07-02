S radnim tlakom do 500 bara ovaj uređaj uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu. Robusni kavezni dizajn čini ga posebno stabilnim: moguće ga je utovariti kranom - komponente su ionako zaštićene sa svih strana. Mnoge druge prednosti čine ovaj uređaj prvim izborom za profesionalnu uporabu. Praktično i komforno: Zahvaljujući držaču koplja i integriranoj kuki za crijevo pribor je uvijek spreman na uređaju. Brojilo radnih sati pokazuje točno vrijeme rada pumpe. Siguran smještaj: Pribor i alat spremljeni su u zaštićenom pretincu. Lagano za transport: Zahvaljujući principu kolica s dva kotača, ove je uređaje lakše transportirati nego uređaje s četiri kotača - prije svega na neprohodnom terenu kao što su gradilišta. Pouzdana i sigurna: visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava potrebni tlak. Zaštita u slučaju nedostatka vode, kao opcija, jednako štiti korisnika i pumpu.